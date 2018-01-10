10 Ocak 2018 Çarşamba

İLAÇ NİYETİNE ZENCEFİL

Çok eski zamanlardan beri faydası bilinen zencefil, bitkisel ilaç olarak kullanılan bitkilerin başında yer alıyor. Tam bir şifa deposu olan zencefilin faydaları da saymakla bitmiyor. Uzmanlar zencefilin B3, B6, demir, kalsiyum, magnezyum minerallerini içermesinin yüksek besin kaynağı olarak karşımıza çıktığını ifade ediyor. Aktar Halil Kaynar da zencefil tüketiminden ve kullanımından bahsediyor ve ekliyor: "Zencefil, hastalıklarda kısa sürede etkisini gösteriyor."

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
İLAÇ NİYETİNE ZENCEFİL

  İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında zencefil kullanımını tavsiye eden Aktar Kaynar, "Zencefil öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmede çok etkili bir besin. Gribin kendini fazlaca gösterdiği içinde bulunduğumuz hava koşullarında soğuk algınlığına da iyi gelen zencefil muhteşem bir şey" şeklinde konuştu.

Zencefilin balgam söktürücü özelliğine de değinen Kaynar, küçük, büyük her yaştan insanın kullanımına uygun ve özellikle bebekler için çok doğal balgam söktürücü olduğunu ifade etti.

ZENCEFİLİ NASIL KULLANMALIYIZ?
  Zencefilin toz halinin kışın çorbalara tuz ilave eder gibi biraz ilave edip, tüketmenin doğru olduğuna dikkat çeken Kaynar, grip ve soğuk algınlığında ise, günde en az 2-3 defa tüketilmesinin olumlu sonuç göstereceğini söyledi. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahZencefil

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