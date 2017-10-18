“Genellikle idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolu taş hastalığı, böbrek kistleri, prostat büyümesi gibi iyi huylu hastalıklar nedeniyle ortaya çıksa da, daha ciddi ve kötü huylu bir hastalığa da bağlı oluşabilmektedir. İdrarda kan görüldüğü andan itibaren ağrı, sancı, yanma ya da vücutta yüksek ateş olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer bu durumlardan biri ya da bir kaçı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır” şeklinde konuşan İşgören, idrarda kanamanın nedeninin yaşa göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

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İşgören, “İdrarda kanama kendini pembe, kahverengi ya da kırmızı renk olarak gösterir. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin varlığına da işaret eder. Çok küçük miktarda kan bile idrarın kırmızı görünmesine neden olabilir ve genellikle ağrısızdır. Eğer idrarda kan pıhtıları varsa ağrı ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlar, pancar, meyan kökü ve böğürtlen gibi bazı besinler ile ağır spor ve egzersiz gibi nedenlerle de idrar rengi kırmızı olabilir. Bu durumda idrardaki renk değişikliği birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir. Bazı kötü huylu hastalıklarda da kanama birkaç gün içinde kendiliğinden gerileyebileceği için kırmızı ya da kanamalı idrar doğrudan ilaç, besinler ya da egzersiz gibi nedenlere bağlanmamalı, hemen doktora başvurulmalıdır” açıklamalarını yaptı.

İdrarda kanamaların nedenini, “İdrar yolu enfeksiyonlarında, idrar yolları taş hastalığında, prostat büyümesinde, böbrek hastalıklarında, böbrek, mesane ve prostat kanseri varlığında, orak hücreli anemi ve alport sendromu gibi kalıtımsal hastalıklarda, kaza ve darbe sonucu ortaya çıkan böbrek yaralanmalarında, bazı kanser ilaçları, penisilin, kan sulandırıcı ilaçların kullanımında, ağır egzersiz sonrasında görülebilir” şeklinde açıklayan İşgören, tedavinin ise, hastalığa göre değiştiğini ifade etti. Ayrıca idrarda kanamanın nedenini tespit etmek için doktor muayenesinin yapılması gerektiğini de söyledi.

HABER MERKEZİ