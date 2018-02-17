İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’

İdrar yolu hastalıkları kadın, erkek birçok yaş grubunda oluşabilen bir hastalıktır. Yetkili aktar Abdullah Yakar, idrar yolu hastalıklarına iyi gelen altın otu ile ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Aktar Yakar, “Altın otu idrar yolu hastalıklarına çok büyük oranda iyi gelir” dedi.

Altın otunun özellikle Doğu Karadeniz’de yetiştiğini ifade eden Yakar, “Otun rengi altın sarısı. Uzun süre saklanabilir. Bu nedenle de ‘ölmez çiçek’ diye de bilinir. Faydaları idrar yolları hastalıkları üzerinedir, antiseptiktir, idrar söktürücüdür” şeklinde konuştu.

BÖBREK TAŞLARINA DA İYİ GELİR

Bu otun böbrek ve böbrek taşları için kullanıldığını da söyleyen Yakar, diğer faydaları ise şu şekilde anlattı:

“Kum dökmeye yardımcı olur. Doğal bir antibiyotiktir. İdrar artırıcı özelliğinden dolayı vücuttaki fazla sıvıyı atmaya yardımcı olur. Ayrıca eklem ağrılarının dindirilmesinde de faydalıdır.”