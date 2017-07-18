Ferahlamak için tükettiğiniz bu içeceklerin içinde yer alan aşırı şeker kilo alınmasına, yüksek miktardaki asit ise mide rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Dolayısıyla serinlemek için yapmamız gereken şey, seçimimizi sağlıklı içeceklerden yana kullanmak olmalı. Bunun için mutfağınızda her zaman yer alan besinlerden yararlanabilirsiniz. Üstelik bu içecekler bir yandan ferahlamanızı sağlarken, bir yandan da sağlığınız ve güzelliğiniz üzerinde de katkı sağlayacaklar. Uzmanlar evde de kolaylıkla hazırlanabilecek 8 içecekle ilgili şu bilgileri veriyor:

“Buzlu şeftali çayı: 2 orta boy şeftaliyi, yarım su bardağı kuru üzüm ve 2 su bardağı suyla birlikte malzemeler püre kıvamına gelene kadar pişirin. Elde ettiğiniz karışımı süzdükten sonra üzerine 1 su bardağı çay demi ve 4 su bardağı su ekleyin. Buzdolabında soğutup taze nane yaprakları ekleyerek afiyetle içebilirsiniz. Vitamin ve mineral açısından zengin olan şeftali, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşmada, cilt ve göz sağlığının korunmasında bağırsak ve mide sorunlarını çözmede yardımcı olduğu gibi içeriğindeki demirle kansızlık sorunu olanların faydasını görebileceği bir meyve.

Çilekli milkshake: 5-6 adet çileği yarım bardak sütle blender kullanarak karıştırın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra üzerine 1 top light dondurma ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tüketirken içerisine tarçın ilave edebilirsiniz. C vitamini açısından oldukça zengin olan çileğin yapılan çalışmalarda LDL kolesterol düzeyini de düşürdüğü tespit edilmiş. Çilek kalp damar sağlığı ve kanserden korunmada da içerdiği antioksidanlar sayesinde ilk sıralarda gelen bir meyvedir.

Domatesli maden suyu: Domates A,C ve E vitamini ile folik asit açısından zengin bir sebze. Domates tüketimi arttıkça, kalp hastalığı, diyabet ve kanser riskinde azalma olduğu bazı klinik çalışmalarda tespit edilmiş. Domates tüketimi obezite sorununu giderilmesinde ve sinir sistemi düzenlenmesinde de yardımcı olabiliyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildi korunmasında ve yaşlanmanın gecikmesinde de rol oynuyor. Bu etkileri sayesinde taze sıkılmış domates suyuna ekleyeceğiniz maden suyu ile taze nane yaprakları, lezzetli ve serinletici olmasının yanında hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olacaktır.

Kavunlu smoothie: 4 ince dilim kavunu kabuklarından ayırdıktan sonra küçük parçalar halinde kesin. 1 su bardağı soya sütü ve 1 çorba kaşığı yoğurtla kısa bir süre blenderden geçirdikten sonra bekletmeden kısa süre içerisinde tüketin.Kavun A, B ve C vitaminleri açısından çok zengindir. Bunlara ek olarak E ve K vitaminlerini de içeren kavunun bağışıklık destekleyici, kalp damar sağlığını koruyucu, sindirim düzenleyici ve sakinleştirici etkileri var.

Çilekli su: 1 su bardağı çileği 1 tam limon suyu ve 3 su bardağı su ile kaynatıpblenderden geçirdikten sonra ince bir süzgeç yardımıyla süzüp içerisine nane ve buz ekleyerek tüketebilirsiniz. Antioksidan kapasitesi yüksek olan çilekle elde ettiğimiz bu karışım vücudun toksinlerden arındırılmasını sağladığı gibi ürik asidi yüksek olan, hipoglisemi sorunu yaşayan kişiler tarafından tercih edildiğinde de fayda sağlayabiliyor.

Şekersiz limonata: 4 adet limon, 1 limon kabuğu rendesi, 1 çorba kaşığı organik bal ve taze zencefil rendesini 4 su bardağı suyla karıştırıp birkaç saat buzdolabında bekletin. Yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanlar içeren limondan yapılan bu şekersiz limonata, kilo almak istemeyen kişiler için sıcak havalarda tercih edilebilecek güzel bir içecektir.

Karpuzlu limonata: Ekşi sevmeyenlerin keyifle içebilecekleri bir limonata tarifi: 2 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi,1 çorba kaşığı bal, 1 dilim orta kalınlıkta karpuz ve 1 orta boy elmayı bir kaba doğrayıp, tüm malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün.3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin. Tam bir A vitamini deposu olan karpuz göz sağlığını koruyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Likopen açısından zengin bu meyve kalp damar sağlığının korunmasında da yardımcı oluyor.

Salatalıklı ayran: 2 orta boy salatalığı su haline gelene kadar blenderden geçirin. Ardından üzerine 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süzme yoğurt, 1 şişe sade maden suyu, 3 su bardağı su, 1'er çay kaşığı nane ve fesleğen ekleyin. Bu içeceği yemeklerinizin yanında tüketerek tokluk sürenizi de uzatabilirsiniz. Yüzde 96’sı su olan salatalık C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir sebze.Sıvı ihtiyacını karşılamasının yanı sıra bağışıklık güçlendirici ve alerji, kalp hastalıkları ile kansere karşı da koruyucu etkiye sahip olduğu gösterilmiş.”































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