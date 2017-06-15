Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, 100 gr hurmanın ortalama 277 kalori içerdiğini belirterek, “4 adet hurma 1 porsiyon meyve miktarına denk geliyor ve ortalama 60 kalori içeriyor. Dolayısıyla, vitamin ve minerallerden zengin bu lezzetli besini yine de kontrollü tüketmekte fayda var” dedi. Güneş, hurmayı düzenli olarak tüketmeniz için önemli nedenleri şu şekilde anlattı:

KALP DOSTU BESİNLER ARASINDA YER ALIYOR

“Cildi güzelleştiriyor. Hurmanın antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. B vitamininden de zengin olan hurma, bu özelliğiyle cilt üzerinde oluşan tahriş ve yaraların hızla iyileşmesinde yararlı oluyor. Cildin ihtiyacı olan nemi de sağlayarak daha elastiki bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunuyor. Kalp sağlığını koruyor. Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor. Güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürüyor. Hafızayı güçlendiriyor. A ve B vitamininden zengin olması ve içerdiği yüksek miktardaki magnezyum sayesinde hafızanın güçlenmesini destekliyor.”

KİLO VERME SÜRECİNE YARDIMCI OLUYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, içerdiği yüksek orandaki potasyum ve demir minerallerinin de metabolizmayı hızlandırıcı etkileriyle kilo verme sürecinde yardımcı olduklarına dikkat çekerek, “Ancak unutmamak gerekir ki 4 adet hurma bir porsiyon meyveyle eşdeğer olup, ortalama 60 kalori içeriyor. Dolayısıyla özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat ederek tüketilmesi gerekiyor. Depresyondan koruyor. Hurma günümüzde sıkça karşılaşılan stres ve stres tabanlı hastalıkların önlenmesinde de fayda sağlıyor. Yapılan çalışmalar hurmada yüksek miktarda bulunan B6 vitamini ve magnezyumun sinir sistemini güçlendirdiğini göstermiş. Bu içeriğiyle çağımızın önemli sorunlarından olan depresyonun önlenmesinde ve tedavi sürecinde de yardımcı oluyor. Enfeksiyon riskini düşürüyor. Hurma içeriğindeki A ve C vitamini sayesinde vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizleyen güçlü bir antioksidan. Yüksek besin değerinin yanında, bağışıklık sistemini güçlendiren selenyumdan da zengin olması antioksidan etkisini arttırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek orandaki magnezyum sayesinde vücutta oluşabilecek enfeksiyonların riskini düşürüyor. Sindirim sistemini düzenliyor. 100 gramında 6,7 gram lif içeren hurma yüksek lifli meyvelerin başında geliyor. Lifli yiyeceklerden zengin beslenmek de bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili oluyor. Sindirim sisteminin düzenlenmesi de hemoroit, kolon kanseri ve kolit gibi sindirim sistemi hastalıkları riskini azaltıyor. Hurma gözlerimizin dostu olan beta karotenden zengin bir besin. Beta karoten gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlayarak gece körlüğü gibi rahatsızlıkların oluşum riskini azaltıyor. Bir diğer yönden de katarakt oluşumunu geciktiriyor. Kansızlığa karşı etkili oluyor” diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, hurmanın düzenli tüketiminin kansızlık riskini de düşürdüğüne de işaret etti.

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