HIZLI YEMEK YİYENLER DİKKAT!

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, “Günlük hayatta yapılan yanlış davranışların başında hiç şüphesiz ki yanlış beslenme tarzı geliyor. Hızlı yemek yemek de birçok kişinin farkında olmadan yaptığı ve ciddi zararları olan kötü bir beslenme alışkanlığıdır. Bu yanlış yemek yeme alışkanlığı başta obezite ve reflü olmak üzere birçok hastalığı da yanında getirmektedir. Her lokmada, bir öncekini tamamen yutmadan, yeni bir ısırık almak hızlı yemek yenildiği anlamına gelir. Hızlı yemek yemek, sindirim sistemi başta olmak üzere tüm metabolizmada zararlı sonuçlara neden olmaktadır” dedi.

Hızlı yenilen yemek nedeniyle midenin ve beyin üzerinde bulunan tokluk hissi sağlayan merkezlerin haberleşme sürecinde gecikme yaşandığını ifade eden Op.Dr. Bilgehan Sonbahar, “Buna bağlı olarak da kişinin kalori alımı artar ve bunun sonucunda kilo almak kaçınılmaz hale gelir. Bu durumda başta obezite ve reflü olmak üzere bir çok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Yurt dışında yapılan araştırma sonuçlarına göre, hızlı yemek yiyenlerin metabolik hastalığa yakalanma oranı yüzde 11.6 iken, normal hızda yiyenlerin yüzde 6.5 ve yavaş yiyenlerin yüzde 2.3 olduğu belirtilmiştir. Kişiler hızlı yemek yediklerinde doyma hissini daha geç hissettikleri için daha çok yiyorlar ve öğünü yüksek kalori ile kapatıyorlar. Daha yavaş yemek yemek, obezite dışında metabolik hastalıkları önlemedeki en iyi yöntemdir. Eğer besinler yeterince çiğnenmezse, sindirim başından itibaren bozulacaktır. Ayrıca mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi zorlaşır. Sindirim sistemi için çiğneme işlemi büyük önem taşımaktadır. Yemek ne kadar iyi çiğnenirse, beyin sindirim sistemini o derece iyi hazırlar” diye konuştu.

Hızlı yemek yenilirken besinlerin tam çiğnemeden yutulduğunu kaydeden Op.Dr. Sonbahar, “Bu gıdaların midede ve bağırsakta hazmedilme süreleri uzar bu da organları yorarak mide ve bağırsak rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Midenin yeterince öğütülmemiş besinleri hazmetmek için harcadığı fazla çaba mide ağrısı, gastrit veya ülser gibi rahatsızlıklara neden olur. Aynı zamanda hızlı yemek yerken arka arkaya yutulan lokmalarla beraber havada yutulmaktadır, yutulan hava mideyi büyüterek yine obeziteye öncülük etmektedir yine yutulan hava mide ve barsaklarda gaz sancısı yapmaktadır. Kişi hızlı yemek yediğinde kilo alımı artacağı için bu kilo alımına bağlı olarak kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar, solum sisteminde rahatsızlıklar, kas ve iskelet sisteminde oluşan hastalıklara neden olabilmektedir. Ayrıca hızlı yenilen yemek mide kanserine çok uzun süre sıcak tüketilen yemeklerde yemek borusu kanserine neden olur. Yemeği küçük lokmalar şeklinde ve iyice çiğneyerek, ağır ağır yemek, midenin sindirimi için gereken salgıları daha kolay salgılamasını sağlar. Böylelikle mide de gaz, şişkinlik, hazımsızlık sorunu yaşanmamasıyla kansere yol açabilecek etkenlerde engellenmiş olur” açıklamalarında bulundu.busabahmalatya.com