Hipertansiyon, kan basıncının normal sınırlardan daha yüksek ölçülmesi ile oluşan kronik bir hastalık. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, hipertansiyonun ciddi ve ömür boyu süren bir hastalık olduğunu söyledi.

HİPERTANSİYON FARK EDİLEMEYEBİLİYOR

Hipertansiyonun her iki cinste orta yaşlarda büyük bir çoğunlukla herhangi bir hastalıktan kaynaklanmadan ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hipertansiyon hastaların yüzde 95’inde nedeni tam olarak bilinmeyen, başka bir hastalığa bağlı olmayan ortaya çıkan kan basıncında yükselmedir. Bu kan basıncında yükselme çoğu insan tarafından fark edilmez. Tek tük fark edenler de baş ağrısı, göğüs ağrısı, göz kararması gibi şikayetlerle doktora gelirler ama çoğu insan kan basıncının yüksek olduğunu fark etmez. Kan basıncı yüksekliği birçok olayın tetikleyicisidir. Özellikle koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damarlarında plak oluşumu ve bunun yarattığı ölümcül olabilen kalp krizinin oluşmasında çok ciddi bir risk faktörüdür. Felç ve beyin kanaması da hipertansiyonun yol açtığı ciddi bir hastalık olarak göze çarpar. Bunun ötesinde böbrek yetmezliğine ve körlüğe kadar giden görme bozukluklarına neden olabilir.”

OBEZİTE VE TUZ TÜKETİMİ HİPERTANSİYONA YOL AÇIYOR

Hipertansiyona yol açan birçok faktör olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Baltalı, özellikle obezitenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Baltalı, “Yapılan araştırmalar yüksek tansiyonla aşırı kilo arasında çok yakından bir ilişki olduğunu gösteriyor. Hipertansiyonun aşırı tuz alımı ile de ilgisi vardır. Normal şartlar altında bir insanın normal ihtiyacı olan tuz miktarı günde 2,8- 3 gram arasıdır, bizim Türk sofralarında ise tuz alımı 18 grama kadar çıkmaktadır. Bunun dışında sigara içme ve alkol kullanımı yüksek tansiyonu tetikleyen faktörler arasındadır” dedi.

YAŞAM ŞEKLİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Hipertansiyonu önlemede yaşam değişikliğinin önemine işaret eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, tuz tüketiminin azaltılmasını ve düzenli egzersiz yapılmasını önererek şu tavsiyelerde bulundu:

“Birincisi alınan tuz miktarını ciddi oranda azaltmak gerekiyor. Hipertansiyon hastalarının yemeklerine ekstra tuz atmamaları ve günlük tükettikleri tuz miktarını azaltmaları gerekiyor. İkincisi mutlaka egzersiz yapmaları gerekiyor. Egzersizler de kas geliştirme şeklinde değil, daha çok yürüyüş, koşma, tenis, aerobik ve yüzme gibi egzersizler şeklinde yapılmalıdır. Bunlar da 20 ile 30 dakika arasında haftada en az 3-4 defa yapılmasını öneriyoruz. Alkol alımının da kısıtlanmasını ve sigaranın da bırakılmasını öneriyoruz. Tüm bunlar tansiyonu yükseltecek önemli faktörler. Şişmanlıktan kaçınmak, kilo almamaya özen göstermek gerekiyor, günümüz insanının en büyük problemi daha az hareket etmesi daha fazla kalorili beslenmesi. Bu da tansiyon yüksekliğine neden oluyor. Hipertansiyon hastaları şişmanlıktan kaçınmalı, sigarayı bırakmalı ve alkolü azaltmalı. Tuz azaltılmalı ve bol bol hareket edilmeli.”

İLAÇ TEDAVİSİ ASLA YARIM BIRAKILMAMALI

Yüksek tansiyon ortaya çıkmışsa ve doktor ilaca başlamışsa o ilacın hiçbir şekilde kesilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Sizin tansiyonu bir şekilde düşürmeniz gerekmektedir. Tansiyon nasıl düşer? Yaşam tarzı değişiklikleri ve artı ilaç kullanımıyla düşer. İlacı hiç kesmeden doktor tavsiyesi ile ömür boyu kullanmak gerekiyor” uyarısında bulundu.

İHA