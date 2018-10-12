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Hindistan cevizi yağı Epilepsiye iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmeyen Hindistan cevizi yağı diş beyazlatmadan tutun, saç bakımına kadar birçok fayda sağlıyor. Organik Hindistan cevizi yağı, krem gibi yüze sürülebiliyor, yemeklerde kullanılabiliyor; hatta epilepsi hastalığına da iyi geliyor.

Hindistan cevizi yağı Epilepsiye iyi geliyor

Faydaları saymakla bitmeyen Hindistan cevizi yağı diş beyazlatmadan tutun, saç bakımına kadar birçok fayda sağlıyor. Organik Hindistan cevizi yağı, krem gibi yüze sürülebiliyor, yemeklerde kullanılabiliyor; hatta epilepsi hastalığına da iyi geliyor.

12 Ekim 2018 Cuma 11:18
Hindistan cevizi yağı Epilepsiye iyi geliyor

Konuyla ilgili bilgi veren aktar Hamza Yıldırım, "Bunun için şu an piyasada olan popüler ürünümüz var. Soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş yüzde yüz doğal Hindistan cevizi yağı. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu haftada iki defa saçlarınıza süreceksiniz. 1 saat bekletip yıkayabilirsiniz.  Yüzünüze de krem gibi sürebilirsiniz, günde bir tatlı kaşığı içerseniz epilepsiye iyi geliyor. Hindistan cevizi yağını saçlarınıza sürerseniz, saçlarınızın parladığını, canlandığını fark edersiniz. Aynı zamanda kuruyan ciltler, pul pul olan ciltlerde derideki problemleri ortadan kaldırıyor.Aynı zamanda doğal olduğu için yemeklere bile ekleyebilirsiniz, bir tatlı kaşığı kadar ekleyebilirsisiniz" dedi.

BOYADAN YANAN SAÇLARA DOST

Hindistan cevizi yağının krem yüze sürülebileceğini belirten aktar Hamza Yıldırım, "Zaten katı kremsi şekildedir Hindistan cevizi yağı elinizde bir miktar ovaladığınız zaman eriyor. Bunu direk yüzünüze sürüp bırakıyorsunuz, yıkama gerektirmiyor. Cilde yüzünüze sürdüğünüz zaman cilt bunu emer. Saçlarda 1 saat bekletildiği için yıkama gerektiriyor. Her türlü yemeğin içine 1 tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağından koyabilirler. Yemeğe daha güzel bir aroma verir, tadı da daha güzel olur. Çocuklar içinde hem cilt hem de saçlarında güvenle kullanabilirsiniz. Boyadan yanan saçlar, soğuktan yanan saçlar içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta duştan sonra saç uçlarına yedirebilirsiniz. Hindistan cevizi yağının300 gramı 40-45 TL arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.

ÇATLAK KREMİ YERİNE... 

Hindistan cevizi yağı dişlerde de kullanabiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Aktar Hamza Yıldırım, "Diş eti problemi olan kişilere bunu tavsiye ediyoruz. Bir miktar bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağına biraz karbonat biraz kaç damlada nane yağı damlatıp, dişleri fırçalamada kullanabiliyor. Gebe kadınlar çatlat kremi yerine Hindistan cevizi yağını kullanabilirler. Kaş, kirpik bakımı için saç, kaş, kiprik dökülmesi için çok rahatlıkla kullanabilir" şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Cevizi YağıHamza Yıldırım
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