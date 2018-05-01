Hindistan Cevizi Diyabeti Dengeliyor

Aktar Gökhan Deniz, “Hindistan cevizinin sert kabuğu altında beyaz yenilebilir bir tabaka vardır ve bu beyaz tabakanın içerisinde de bir miktar suyu vardır. Hindistan cevizinin içerdiği suyun sağlık açısından birçok fayda sağladığı biliniyor ve uzmanlar tarafından öneriliyor.Uzmanlar Hindistan cevizinin lif deposu olduğunu, diyabeti dengelediğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aynı zamanda da ağız sağlığı için de iyi olduğunu ifade ediyor. Biz de aynı şeyi gelen müşterilere söylüyoruz” şeklinde bilgiler paylaştı.

SAÇ VE CİLT SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI

Hindistan cevizinin yanı sıra yağı da özellikle saç ve cilt sağlığı açısından faydaları ile biliniyor.Hindistan cevizi yağı, kaprilik asit, laurik asit, kaprik asit, oleik asit, E ve K vitaminleri, poli esterler, steroller, palimitik asit içeriyor. Bakteri ve mantarlara karşı, saç, kepek,kontakt dermatitte kullanılan yağın, cildin su kaybını önleyici özelliklerini gösteren bilimsel çalışmaları da bulunuyor.

Hindistan cevizi yağı cildi yumuşatması ile bilinirken makyaj temizleyici olarak da kullanılabiliyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi