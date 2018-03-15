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“HERKESİN BURNU YÜZÜNE ÖZELDİR”

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal,ünlülerin burunları ile aynı buruna sahip olmak isteyen hastalara önerilerde bulundu. Baykal, “Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir” dedi.

“HERKESİN BURNU YÜZÜNE ÖZELDİR”

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal,ünlülerin burunları ile aynı buruna sahip olmak isteyen hastalara önerilerde bulundu. Baykal, “Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir” dedi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 10:19
“HERKESİN BURNU YÜZÜNE ÖZELDİR”

Dr. Baykal, “Bazı kişiler, ünlülerin yaptırdıkları burun estetiği ameliyatlarının muhteşem olduklarını ve bu başarılı sonuçlara ulaşmalarında onlar için özel teknikler uygulandığını düşünürler. Tabii ki böyle bir şey yok. Öncelikle estetik burun ameliyatı olan her ünlünün, çok iyi burna sahip olduğunu söylemek doğru olmaz. İkincisi de onların burunlarını kopyalayarak bir sonuca ulaşmayı beklemek iyi bir fikir değildir. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir bu nedenle burun estetiği ameliyatı kişinin yüzü ve ihtiyaçlarına göre tasarımlanır” şeklinde konuştu.

Ünlü kişilerin estetik burun ameliyat sonuçlarının her zaman ideal olmayacağını da söyleyen Baykal, “Buna en iyi örnek Micheal Jackson. Pop müziğin kralı, kötü bir burun estetiği operasyonuna verebileceğimiz en iyi örnektir. Oldukça fazla sayıda yapılan cerrahi müdahaleler ve gerçekçi olmayan hedefler, sonucu oldukça kötü etkileyebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Hedefin doğal görünümlü burun olması gerektiğini belirten Baykal, “Burnunuzun daha iyi görünmesini istiyor olmanız doğaldır. Burnunuzun JessicaAlba’nın ya da Beyonce’nin burnuna benzemesini istemenizde anlaşılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken önemli detaylar vardır. Öncelik, burnun yüzün diğer özellikleriyle uyumlu olarak görünümünün iyileştirilmesi olmalıdır. Ve maalesef başka birinin burnunu kopyalayarak bu uyumu ve doğal görünümü yakalamak mümkün değildir.Her kişinin burnu kendine özgü ve eşsizdir” açıklamalarını yaptı.busabahmalatya.com 

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.Bahadır BaykalBurunBurun EstetiğiMalatya Busabah
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