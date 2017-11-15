Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Ercan Tutak, “17 Kasım Dünya Prematüre Günü” kapsamında prematüre bebek ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biri, yeni doğan bebeğin kilosuna göre prematüre olup olmadığının belirlenebilecek olduğudur” diyen Tutak, bilinenin aksine doğum kilosunun, bebeğin prematüre olup olmadığını göstermediğini, 2 bin gram olan bir bebek prematüre olmazken, 3 bin gram doğan bir bebeğin prematüre olabileceğini ifade etti. Tutak, “37. haftadan önce doğan bebeklere prematüre bebek denmektedir” dedi.

37. HAFTADAN ÖNCE DOĞAN BEBEK, PREMATÜRE

“37. haftadan önce dünyaya gelen bebeklerde beyin, karaciğer, böbrek, kalp, akciğer, bağırsaklar gibi hayati öneme sahip organ ve organ sistemlerine ait bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Doğumdan hemen sonra bebek, aldığı ilk soluk ile birlikte anne karnındaki dolaşım sisteminden tamamen farklı bir sisteme uyum göstermek zorundadır. Prematüre bebeklerin doğum haftaları küçüldükçe artan oranda başta solunum sistemi olmak üzere diğer organ sistemlerinde de sıkıntılar baş göstermektedir. Bu nedenle prematüre doğacak bebeğin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin olduğu merkezlerde dünyaya gelmesi önemlidir” açıklamalarını yapan Tutak, erken doğumda bebeğin bağışıklık sistemi henüz olgunlaşmadığından emme, yutma, nefes alma ve tüm bunların koordinasyonunda yaşanan sorunlar beklemekte olduğunu söyledi.

İLK ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ!

Tutak, “Prematüre doğan bebekte özellikle ilk beslenmenin kolostrum denen anneden gelen ilk sütle yapılması çok önemlidir. Beslenme sırasında yaşanan soluk tutma, morarma atakları, emme, yutma ve nefes alma koordinasyonun sağlandığı dış ortama uyum süreci içerisinde ilk günler, bazen de birkaç hafta sürebilen, sık yaşanan sorunlardandır. Prematüre bebeklerde mideden yemek borusuna doğru besin kaçışı, kalp atımında yavaşlama ve morarma ataklarına neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Prematüre bebeğin enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalmasının daha diğer bebeklere göre daha fazla olduğunu söyleyen Tutak, “Vücut savunma fonksiyonları son derece zayıf olan prematüre bebeklerin enfeksiyonlardan korunabilmesi için bu bebeklere dokunmadan önce mutlaka el temizliği sağlanmalıdır. Bu nedenle yeni doğan ünitelerinde el yıkama vazgeçilmez bir alışkanlık olmalıdır” diye konuştu.

Prematüre bebeklerde karşılaşılan bir diğer sorunun da görme kaybı olduğunu söyleyen Ercan Tutak, hastalığın erken dönemde yakalanmasının tedaviyi mümkün kıldığını ifade etti ve bu tür operasyonları gözün ağ tabakası hastalıkları ile ilgilenen özel bazı göz hekimlerinin yaptığını söyledi.

Tutak, doğum sonrası prematüre bebeğin taburcu olmasının tamamen ağızdan anne sütü veya formül mama ile beslenebilen, beslenmesini tolere eden, solunum sayısı 25-55 dakika arasında hastanede tedavi gerektirecek herhangi bir organ fonksiyon bozukluğu olmadığında gerçekleştiğini açıklamalarına ekledi.

HABER MERKEZİ