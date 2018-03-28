HER YAŞTA GÖRÜLEBİLEN CİLT SORUNU: AKNE

Pekmezci, “Esas çıkış mekanizması derinin yağlılığıdır. Genellikle yağ bezlerinin fazla çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Daha çok da derinin yağlı bölgeleri dediğimiz yüz orta bölgesi, göğüs orta bölgesi bazen de sırt üst orta bölgede oluşabiliyor. Bunlar yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgeler. Bu yağ bezlerinin yoğun olduğu bölgelerde yağ bezlerinin daha da aşırı çalışmasıyla o bölgedeki yağ kanalları tıkanıyor ve tıkanmaya bağlı olarak oranın fizyolojik dengesi bozuluyor. Deride zaten var olan mikroorganizmalar daha fazla ürüyorlar. Üreyince iltihabi reaksiyon oluyor. Buna bağlı olarak da klinikte akne dediğimiz siyah noktalardan başlayıp, büyük iltihaplı, apseye benzeyen lezyonlara kadar geniş şekilde de karşımıza çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

HEMEN GEÇMEZ

Aknenin her yaşta görülebildiğini ifade eden Pekmezci, “Yani çocukluktan yaşlılık yıllarına kadar olabilir ama en çok ergenlik yaşlarında görüyoruz. Bunda özellikle o dönemde hormonal artışların etkisi var. Hem kız çocuklarda hem de erkek çocuklardaki hormonal artışlarla bu yağ bezlerinin salgısı daha da artıyor. Ona bağlı olarak da biraz önce söylediğimiz aşırı yağlanma ona bağlı olarak kanalların tıkanması, mikroorganizmaların daha fazla üremesi ve iltihabi reaksiyon ortaya çıkıyor. Tabi bu eğilim uzun süreli olduğu için hastalık da uzun sürüyor. Genellikle bize başvuran hastalar hemen doktor 2 ilaç versin ve geçsin diye bekliyor. Ama öyle olmuyor” diye konuştu.

AKNENİN ŞİDDETİNE GÖRE TEDAVİNİN DE ŞİDEDETİNİ ARTIRIYORUZ

En basit akne tedavisine bile günlerce devam etmek gerektiğini belirten Dr. Pekmezci şu açıklamalarla sözlerini sürdürdü:

“Aknenin şiddetine göre bizde tedavinin şiddetini artırıyoruz. Bazen sadece kremler hatta yağlanmayı azaltıcı sabunlar, jeller bile etkili olabiliyorken bazen hiçbirisi etkili olmuyor. Her türlü kremde denesek yeterli olmuyor. O zaman da hap tedavisine geçiyoruz. En azından 3 ila 6 ay arasında düzenli ilaç kullanmak gerekiyor. Buna rağmen yine de daha sonraki aylarda veya yıllarda tekrarlayabilir. Tekrarlamasında en büyük etken kişinin dersinin yapısıdır. Yağlı ciltlerde daha fazla oluyor. Sıkıntı, stresle daha fazla ortaya çıkabiliyor. Hormonal iniş çıkışlarda yine daha fazla ortaya çıkabiliyor. Her yaşta oluşabileceğini söylemiştik ileri yaşlarda da oluşabilir. Genellikle hastalar bize şöyle geliyor: ‘Ergenlik çağında görmediğim sivilceyi daha sonra görüyorum’ gibi. 20’li, 30’lu,40’lı hatta 50’şi,60’lı yaşlarda bile sivilce görebiliyoruz. Burada önemli olan tedavi süresini hekimin söylediği şekilde, gerekli sürede uzatmak ve sonucu beklemek.

Halk arasında yiyeceklerle bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Burada da kesin bir bilgi yok. Daha çok çerez yeriz, daha çok yağlı yiyecek yeriz o yüzden olur gibi bir şey söz konusu değil. Bunlarla ilgili birebir kanıtlanmış bir bulgu yok. Ama kişi gerçekten de bazı yiyeceklerle arttığını kulaklar dolma bilgilerle değil de birebir saptamışsa onlardan uzak durun diyoruz. Onun dışında bizim özellikle yeme diyeceğimiz bir listemiz yok. Yine her türlü akne tipi için sıkıntı, stresten uzak kalınmasını da öneriyoruz.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi