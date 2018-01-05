05 Ocak 2018 Cuma

Her güne bir bardak meyve suyu içerek başlayın

Kış aylarının gelmesiyle beraber vücut direncinin düştüğünü söyleyen uzmanlar, güne enerjik girmek için yüzde 100 meyve suyu içilmesini öneriyor.

05 Ocak 2018 Cuma 10:38
Her güne bir bardak meyve suyu içerek başlayın

  Uzmanlar, vücut direncimizi korumak ve sağlıklı bir yaşam için içerisinde bol vitamin bulunan ve antioksidan ile mineral açısından güçlü meyve sularının tüketilmesini öneriyor.

Yoğun tempoya ayak uydurmak vücut direncini düşürüyor. Kendimizi daha zinde ve sağlıklı hissetmek için her gün 1 bardak yüzde 100 meyve suyu içmek enerji kaybını dengeliyor.

TOKLUK HİSSİNİ ARTIRIR
  Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, her gün düzenli içilecek 1 bardak meyve suyu ile enerji kaybının engellenebileceğini belirtiyor. İnanç, “Meyve suları vücuda kaybettiği sıvıyı geri kazandırır, içeriğindeki vitamin, antioksidan ve minerallerle hücrelerin yaşamsal faaliyetlerinin ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine de katkı sağlar. Yemekle beraber veya öğün aralarında alınan meyve suları, içerisinde bulunan doğal şekerler ile enerji verir ve tokluk hissini artırır” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeyve Suyu

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