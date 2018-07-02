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Her gün ceviz yenilmesi öneriliyor

Günlük hayatımızda severek tükettiğimiz cevizin faydası oldukça fazla olmakla beraber uzmanlar her gün ceviz yenilmesi gerektiğini öneriyor. Peki cevizin faydaları neler? Zararları var mıdır? Günde ne kadar miktarda tüketilmelidir? İşte tüm detaylar…

Her gün ceviz yenilmesi öneriliyor

Günlük hayatımızda severek tükettiğimiz cevizin faydası oldukça fazla olmakla beraber uzmanlar her gün ceviz yenilmesi gerektiğini öneriyor. Peki cevizin faydaları neler? Zararları var mıdır? Günde ne kadar miktarda tüketilmelidir? İşte tüm detaylar…

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
Her gün ceviz yenilmesi öneriliyor

İçerdiği zengin vitamin ve minerallerle beyin, kalp, yüksek kolesterol, kanser gibi pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynayan cevizin her gün 4-5 adet yenilmesinin faydalarına vurgu yapan uzmanlar cevizin bilinen faydalarını şöyle belirtiyorlar:

Ceviz, vücutta biriken toksinleri dışarı atar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Kalp krizi riskini azaltır. Kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlar. Hafızayı güçlendirir. Kolesterol seviyesini dengede tutar. Cilt ve saç bakımı için de idealdir.

Uzmanlar cevizin sağlığa zararı olduğuna dair net bir şey söylemezken; günlük tüketim miktarına da ayrıca dikkat edilmesi gerektiğinin önemine değiniyorlar.

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 02.07.2018 11:26
Anahtar Kelimeler:
Cevizin FaydalarıSağlıkCeviz
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