HER DİZ AĞRISI MENİSKÜS MÜDÜR?

Dr. Türker, her diz ağrısının menisküs olarak bilinmesinin yanlış bir düşünce olduğunu söyleyerek, menisküsü şu şekilde anlattı:

“Öncelikle dizdeki menisküs nedir? Dizin her iki kompartmanı yani hem iç hem de dış kompartmanının alt kısmında kıkırdağa benzer hilal tarzında bir yapıdır. Her iki dizin her iki yanında hilale benzer tarzda bulunan bir yapıdır. Yapısı daha çok kolajenlerden oluşan kıkırdağın değişik bir versiyonu gibidir. Ne işe yarar? Dizdeki yükün yani santimetrekare başına düşen yük miktarını azaltmak yönünde bir görevi vardır. Ve bu çok önemli bir görevdir. Peki bu olmasaydı ne olurdu? Diz çok erken kireçlenirdi.”

MENİSKÜS YIRTILMALARINI 2 KISMA AYIRIYORUZ

Menisküs yırtılmalarına da değinen Türker, “Yırtılmaları 2 kısma ayırmak mümkündür. Gençlik döneminde ortaya çıkanlar. Bunlar daha çok yarışmalı sporlarda, futbol, basketbol gibi sporların yanı sıra en çok gördüğümüz halı saha sporlarında yaralanmalar menisküs yırtılmalarına sebebiyet verebiliyor. Daha ileriki yaşlarda ortaya çıkan yırtıklar ise daha çok dejeneratif türde yırtıklardır. Şöyle tarif etmek mümkündür: Menisküsün içinde bulunduğu diz normalde düz, kaygan ve pürüzsüz bir zemine sahiptir. Fakat ileriki yaşlarda yıpranma meydana geldiğinde dizin içi o kayganlığını kaybediyor. Bir nevi zımpara gibi oluyor. Bu da menisküsü yırtıyor. İki yırtık arasındaki fark nedir? Çok büyük fark vardır. Gençlerde menisküse yapacağınız müdahalelerden fayda görürsünüz. Yaşlılarda görmezsiniz” şeklinde konuştu.

PELİFERİK YIRTIKLAR, ORTA YIRTIKLAR VE SANTRAL YIRTIKLAR

Menisküs yırtıklarının tedavisinde neler yapılacağını da açıklayan Türker, “Yerine, şekline, zamanına ve hastanın durumuna göre değişiklikler gösterir. Menisküs yırtıklarını biz genel olarak 3 gruba ayırırız. Peliferik yırtıklar, orta yırtıklar ve santral yırtıklar. Menisküsün yapısında damar olmadığı için çok fazla iyileşme umudumuz yoktur. Özellikle santral yerleşmelerde yani merkeze daha yakın yerleşmelerdeki yırtıkların iyileşme şansı hemen hemen yoktur. Dolayısıyla bunlar için genel olarak menisküsün yırtık kısmını kapalı bir ameliyatla temizliyoruz. Geri kalan kısımlar orta ve peliferik yırtıklarda hastanın durumuna göre yırtığın şeklen, durumuna göre tedaviler değişmektedir. Fakat prensip olarak genç hastalarda eğer yırtık erken dönemde (Birkaç gün, 1 hafta gibi) olup, çok dağılmamış bir yırtıksa bunu tamir etmeye çalışmak lazım. Eğer bu menisküsü oradan alırsanız, erken dönem kireçlenmeye sebebiyet vereceği için menisküsü mümkün mertebe korumak gerekiyor. Bu tür durumlarda menisküsü tamir etmeye çalışıyoruz. Tamirin tutabilmesi için damar olması gerekiyor. Damar olmadığı için menisküsün iyileşmesi oldukça zordur. Bazen başarısız da olunabilir. Ama gençlerde ilk amacımız korumak oluyor. Yaşlılarda zaten durum çok değişmiyor. Yaşlılarda ameliyat etseniz de etmeseniz de çok bir fayda görmüyorsunuz. Onların durumu daha karışık çünkü esas sorun menisküs yırtığından ziyade (istisnalar var) dizdeki bozulmalar, yıpranmalar ağrı sebebi oluyor. Onlara yapılacak kapalı bir ameliyatta çok fayda göremiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

TAMİR OLMAZSA NE OLUR?

Türker, ‘Tamir olmazsa ne yapılıyor?’ sorusuna cevap olarak şu açıklamalarda bulundu:

“O zaman da önünüzde 2 seçenek kalıyor. Ya oraya başka bir insandan alınan menisküsü yerleştireceğiz veya o yırtığı temizleyeceksiniz. Başka bir insandan alınan doku örneğinin getirilip oraya yerleştirilmesi çok başarılı sonuçlar vermemiştir. O yüzden çok da tercih edilmiyor. O zaman da elinizde tamir olmadığında yapılacak tek bir şey kalıyor: Menisküsü oradan temizleyip, almak. Tabi bunun istenmeyen sonuçları oluyor. Diz 60 yaşında kireçlenmeye başlayacaksa menisküsü aldığımızda bu diz 50 yaşında kireçlenmeye başlıyor. Bu da maalesef bizim çok istemediğimiz bir şey.

Tedavisinde yaptığımız genel olarak artroskopi ameliyatıdır. Bu ameliyat dizin ön tarafından diz kapağının hemen altından sağlı ve sollu olmak üzere 2 tane delik açarak buradan girip hem dizin içyapısını gözlemleyip hem de menisküse müdahaleleri yapmak şeklindedir. Menisküstravmaları, yırtıkları tek başına olabileceği gibi bazen birlikte eşlik eden bazı patolojilerle olabiliyor. Mesela çapraz bağ yırtığı gibi. Veya yan bağ yaralanmaları gibi. Bu tür durumlarda da zaten hem menisküsü tamir edip hem de bağ yaralanmalarını tedavi etmek gerekir.”

MENİSKÜSÜN ÖZEL DURUMU…

Menisküsün özel bir durumu olduğunu da belirten Türker, “Genelde hilal şeklinde olmakla birlikte dolunay şeklinde de olabiliyor. Yani bildiğimiz tepsi gibi, düz bir yapıya sahip olabiliyor. Buna diskoidmenisküsü diyoruz. Diskoidmenisküsler genel olarak yırtılmaya çok daha müsait menisküslerdir. Bunlar özel durumlardır. Bu tür durumlarda yırtık olmadığı sürece çok bulaşmıyoruz. Yırtık varsa da tıraşlayıp, temizliyoruz. Ve daha sonra ameliyatın hemen akabinde eğer tamir etmediysek üzerine basabilir. Hızlı bir şekilde yürüyüp, hızlı şekilde tekrar işine kavuşabiliyor” diye konuştu.

