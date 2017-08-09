"Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye" raporundan derlenen bilgilere göre Türkiye, tüm cihaz çekimlerinde OECD ülkeleri arasında en fazla manyetik rezonans (MR) çekilen ülke oldu.

ÜLKELERİN MR ÇEKME ORANLARI

Türkiye’de yılda, bin kişiden 143’üne MR çekilirken, ülkemizi binde 114 çekimle Almanya, 110 çekimle İngiltere, 96 çekimle Fransa’nın takip ettiği saptandı. En az manyetik rezonansın (MR) ise binde 15 ile Şili’de çekildiği belirlendi. Bilgisayarlı tomografide de (BT) Türkiye, 1000 kişide 174 çekimle 8’inci sırada yer aldı. En çok tomografi çekimi ise binde 585 ile Estonya, 255 ile İngiltere ve 208 ile Lüksemburg’da görülürken, en az çekiminde binde 32 ile Finlandiya’da yapıldığı tespit edildi. Medyada da MR çekimi ile ilgili yılbaşından bu yana 57 bin 967 haber yer aldığı belirlendi.

YARIDAN FAZLASI DEVLET HASTANELERİNDE ÇEKİLDİ

2015 yılı verilerine göre hastanelerde, 11 milyon 286 bin 357 manyetik rezonans (MR) çekilirken, bunun, 6 milyon 992 bin 601’i bakanlık hastanelerinde, 1 milyon 432 bin 479’u üniversite hastanelerinde, 2 milyon 861 bin 277’si ise özel hastanelerde çekildi. Hastanelerde 13 milyon 675 bin 737 bilgisayarlı tomografi (BT), 27 milyon 407 bin 816 ultrason, 10 milyon 839 bin 226 doppler (renkli) ultrason, 6 milyon 96 bin 164 ekokardiyografi ve 1 milyon 964 bin 426 da mamografi çekildiği tespit edildi.

Öte yandan, Malatya’da da bu tarz çekimlerin ve tahlillerin çok olduğu belirtiliyor.

HABER MERKEZİ