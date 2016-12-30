Kemik iliği veya kök hücre vericisi ile ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. İlhami Berber, “İlk önce kemik iliği veya kök hücresi ne demek açıklamak gerekli. Kemik iliği / kök hücresi, kemik iliği ve kan hücrelerini üreten hücrelere denir. Kabaca bu kan hücreleri vücuda oksijen taşıyan, vücudumuzun bağışıklık sistemini oluşturan ve herhangi bir kanama anında kanımızı durduran hücreler olmak üzere gruplandırılabilir. Eğer kemik iliğimiz çalışmaz ise bu hücreler üretilemez ve dolayısı ile bu hücrelerin yaptığı işlevler yerine getirilemez” dedi.

KÖK HÜCRE NAKLİ

Kök hücre nakli yapılabilen başlıca hastalıkları sıralayan Dr. İlhami Berber, “Akutmyeloblastik lösemi, akut lenfoblastik lösemi, Non-Hodgkinlenfoma, Hodgkinlenfoma, multiplemyeloma, myelodisplastiksendrom, kronik myelositik lösemi, kronik lenfositik lösemi, aplastik anemi, Paroksismalnoktürnalhemoglobinüri, primeramiloidoz, talasemi, orak hücreli anemi, immün yetmezlik durumları, kalıtsal metabolik hastalıklar ve bazı solid organ tümörleridir.Bu hastalıklardan herhangi birine sahip bir hasta için kök hücre nakli endikasyonu koyulabilir. Fakat kök hücre naklinin de tipleri vardır. Kemik iliği veya kök hücre vericisi olmak daha çok allojenik nakiller için kullanılır. Bu hastalık gruplarından herhangi birisine sahip bir hasta için HLA yani doku grubu uyumlu olan vericiden allojenik kök hücre nakli yapılabilir” diye konuştu.

DOKU GRUBU UYUMLU AKRABA OLMAYAN VERİCİLER ÇOK ÖNEMLİ

Nakil bekleyen bir hastada uygulanabilecek nakil yöntemleri anlatan Dr. İlhami Berber, “Nakil türleri; otologkök hücre nakli vericinin kendisi olduğu ve allojenik kök hücre nakli vericinin başka birisi olduğu olmak üzere 2 gruba ayrılır. Hastaya hangi tip nakil yapılacağı, hastalığın tipine veya hastanın mevcut durumuna göre karar verilir. Nakil amacıyla kullanılan kök hücreler kemik iliğinden, periferik kandan veya göbek kordonundan elde edilebilir. Doku grubu tespit etmek için DNA düzeyinde HLA tiplemesi yapılmalıdır. HLA-A, B, CW, DR ve DQ tiplerinin tam uyumlu olduğunda, tam uyumlu donörden bahsedilir. Başkasından yapılan nakillerde öncellikle tam uyumlu(10/10), tam uyumlu verici yok ise tama yakın (9/10) veya kısmi (yarı yarıya uyum=haploidentik) doku uyumlu vericilerden yararlanılır. Bu kişiler öncelikle aile bireylerinden tercih edilir. Eğer aile bireyi vericisi yok ise akraba olmayan vericiler tercih edilebilir. Göbek bağı kanından yapılan nakillerde ise doku grubu uyumu biraz daha farklılık gösterir” ifadelerini kullandı.

GEBELER HARİÇ HERKES VERİCİ OLABİLİR

Bulaşıcı ciddi bir hastalığı olmayan, genel sağlık durumu iyi, 18-55 yaş arası sağlıklı herkesin verici olabileceğini belirten İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. İlhami Berber, “Bu koşulların sağlanması, kişinin belirli sağlık niteliklerini taşıdığı anlamına gelmektedir. Böylece yapılan bağış da, nitelikli olacak ve doğal olarak hastaya yapılan kök hücre naklinin başarıyla sonuçlanma şansı yükselecektir.Hamile bayanlar kök hücre vericisi olamaz” dedi.

KIZILAY’A BAŞVURUN

Malatya’da kök hücre bağışı yapmak isteyenlerin Malatya Merkez Kızılay Şubesi’ne başvurmaları gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Dr. İlhami Berber, “Malatya Merkez Kızılay Şubesi’ne başvurulmalı. Burada gerekli evraklar ve onam formu alındıktan sonra gönüllü bağışçı adayından 3 tüp ile toplam 10-20 ml kan alınacaktır. Alınan kan Sağlık Bakanlığı’nın Doku TiplendirmeLaboratuarı’na yollanacaktır.Bu laboratuarda yapılan test sonuçları, TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Banka’sında saklanacaktır. Bu doku grubuna sahip donöre (kök hücre vericisi) ihtiyaç duyulduğunda;donörün Kızılay’a verdiği iletişim bilgilerinden donör ile iletişime geçilecektir. Ayrıca kök hücre toplama işlemi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Ünitesi’nde de başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Biz insanoğlu sağlık dahil sahip olduğu bir çok değerin kıymetini ancak kaybedince anlıyoruz. Kendi ya da yakınlarımızın başına bu hastalıklar gelmeden, kök hücre vericisi olalım ve hayat kurtaralım” şeklinde konuştu.

İlknur ŞAHİN