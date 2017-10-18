Göğüs kanserinin tedavisinde çok önemli bir yeri olan cerrahide uygulanan meme koruyucu yöntemler sayesinde sadece kanserli doku alınıyor, göğüs kaybı önlenebiliyor ve hasta iyileşme sürecini konforlu bir şekilde geçiriyor. Bu özel cerrahiler sayesinde hastalar bebek sahibi olduklarında da bebeklerini emzirebiliyor. Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, göğüs kanserinde uygulanan göğüs koruyucu cerrahiler hakkında bilgi verdi. Gürkan, “Göğüs kanseri cerrahisinde, kanserli dokuların tamamen temizlenerek bölgeden uzaklaştırılması hayati önem taşımaktadır” dedi.

GÖĞÜS KORUYUCU AMELİYATLAR TERCİH EDİLİYOR

“Yapılan araştırmalar, göğüs koruyucu cerrahideki sonuç ile göğüsün tamamının alındığı yöntemlerden alınan sonucun birbirinden farklı olmadığını göstermiştir. Bu nedenle günümüzde artık hem genel cerrahi uzmanları hem de hastalar, çoğunlukla göğüs koruyucu ameliyatları tercih etmektedir. Göğüs koruyucu cerrahiler pek çok ameliyata göre daha kolay yapılmakta, kısa sürmekte ve hastanın sağlam dokuları gereksiz yere çıkarılmamış olmaktadır” şeklinde konuşan Gürkan, “Göğüs koruyucu ameliyat yapılabilmesi için, kanserin tek bir odaktan çıkmış olması veya çok odaklıysa, en azından birbirine yakın olması gerekmektedir. Yine göğüs koruyucu ameliyatlar için göğüs büyüklüğü ile tümörün büyüklüğü arasında da bir orantı bulunmalıdır. Örneğin göğüs çok küçük, buna karşılık tümör büyük ise, göğüs koruyucu ameliyat yapmak estetik açıdan tercih edilmeyebilir. Cerrahi sınırlar da tüm kanser ameliyatları için çok önemlidir. Eğer bu sınırlar patoloji incelemesinde temiz olarak belirtilmemişse yeniden parça alınarak, patoloji uzmanının belirttiği bölgeden daha fazla doku çıkarılmış olur. Bu sayede ameliyat bitiminde dokuda herhangi bir kanser hücresi kalmaması sağlanır. Bu da kanserin kısa zamanda nüks etme riskini en aza indirir” ifadelerine yer verdi.

Göğüs kanserinde hastalığın ilk ve en önemli yayılma yerinin koltuk altı lenf bezleri olduğunu söyleyen Gürkan, “Ameliyat sırasında verilen bir boyayla, koltuk altındaki nöbetçi lenf nodları bulunur ve bulunan lenf nodları ameliyat sırasında patolojiye gönderilir. Patoloji sonucunca lenf bezlerinde tümör saptanmazsa, koltuk altında hiçbir yerde tümörle karşılaşılmama oranı yüzde 98’dir. Bu durumda koltuk altında sadece tümörlü bölge alınır. Bu sayede gereksiz yere koltuk altından lenf nodları alınmamış olur ve böylelikle, kolda şişme, hareketsizlik gibi ameliyat komplikasyonları ile karşılaşılmaz” açıklamalarını yaptı.

AMELİYAT YAPILAMAYACAK DURUMLAR…

Hangi durumlarda ameliyat yapılamayacağını Dr. Gürkan, “Göğüste birden çok yerde tümör olması, gebelik durumu olması, merkezi yerleşimli tümör olması, meme dokusunun küçük, tümör çapının büyük olması, göğüs dokusu dışında hastalık yayılımının olması, hastada deriyi etkileyen sistemik bir hastalık olması, hastanın radyoterapi alma imkanının kısıtlı olması, hastanın daha önce radyoterapi almış olması” şeklinde açıkladı.

HABER MERKEZİ