Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

HER 7 KİŞİDEN 1’İ BÖBREK HASTASI

Dünyada 500 milyonu aşkın kişi kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden biri böbrek hastası. Kronik böbrek hastalığının kadınlardaki en sık 8. ölüm nedeni olduğunu ve dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadının kronik böbrek hastalığı nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat özellikle hamile kalmayı düşünen böbrek hastaları için çeşitli açıklamalarda bulundu.

HER 7 KİŞİDEN 1’İ BÖBREK HASTASI

Dünyada 500 milyonu aşkın kişi kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Ülkemizde ise her 7 kişiden biri böbrek hastası. Kronik böbrek hastalığının kadınlardaki en sık 8. ölüm nedeni olduğunu ve dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadının kronik böbrek hastalığı nedeni ile hayatını kaybettiğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat özellikle hamile kalmayı düşünen böbrek hastaları için çeşitli açıklamalarda bulundu.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 11:11
HER 7 KİŞİDEN 1’İ BÖBREK HASTASI

“Böbrek idrar oluşturarak vücut su ve elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor) dengesini sağlayan organımızdır. Gebelikte gerek su ve elektrolit dengesinde gerekse böbrek işlevlerinde bazı değişiklikler olur. Daha önceden mevcut olan böbrek hastalıkları gebelik sırasında şiddetlenebilir, hastalar gebeliğe iyi hazırlanmazlarsa ciddi sorunlarla karşılaşılabilir” şeklinde konuşan Dr.Akpolat, gebelikte sık idrara çıkmanın sebepleri için şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle nedeni araştırılmalıdır. Gebelik esnasında bazı radyolojik incelemeler bebek için sakıncalı olduğu için yapılamayabilir, örneğin bilgisayarlı tomografi çekilemeyebilir. Enfeksiyona zemin hazırlayan neden bulunmalı ve tedavi edilmelidir.”


‘Böbrek nakli oldum, gebe kalabilir miyim?’ sorusuna cevap olarak Akpolat, “Böbrek nakli, kronik böbrek hastalığının en ideal ve başarılı tedavi yöntemidir. Hastaların gebe kalma ve gebeliğin normal süresini tamamlama şansları artar. Gebelik takılan böbreği olumsuz etkileyebilir. Hastalara önerilen nakilden sonra 2 yıl beklemeleri ve doktorları ile konuşarak bebek sahibi olmalarıdır” diye konuştu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Tekin AkpolatBöbrek Hastalığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AŞI VE KAN ÜRÜNLERİ MİLLİLEŞTİRİLMELİ!
AŞI VE KAN ÜRÜNLERİ MİLLİLEŞTİRİLMELİ!
MUTLU ÇOCUĞUN SIRRI
MUTLU ÇOCUĞUN SIRRI
SAĞLIK MODADAN DAHA ÖNEMLİ
SAĞLIK MODADAN DAHA ÖNEMLİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim