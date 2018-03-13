HER 7 KİŞİDEN 1’İ BÖBREK HASTASI

“Böbrek idrar oluşturarak vücut su ve elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor) dengesini sağlayan organımızdır. Gebelikte gerek su ve elektrolit dengesinde gerekse böbrek işlevlerinde bazı değişiklikler olur. Daha önceden mevcut olan böbrek hastalıkları gebelik sırasında şiddetlenebilir, hastalar gebeliğe iyi hazırlanmazlarsa ciddi sorunlarla karşılaşılabilir” şeklinde konuşan Dr.Akpolat, gebelikte sık idrara çıkmanın sebepleri için şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle nedeni araştırılmalıdır. Gebelik esnasında bazı radyolojik incelemeler bebek için sakıncalı olduğu için yapılamayabilir, örneğin bilgisayarlı tomografi çekilemeyebilir. Enfeksiyona zemin hazırlayan neden bulunmalı ve tedavi edilmelidir.”



‘Böbrek nakli oldum, gebe kalabilir miyim?’ sorusuna cevap olarak Akpolat, “Böbrek nakli, kronik böbrek hastalığının en ideal ve başarılı tedavi yöntemidir. Hastaların gebe kalma ve gebeliğin normal süresini tamamlama şansları artar. Gebelik takılan böbreği olumsuz etkileyebilir. Hastalara önerilen nakilden sonra 2 yıl beklemeleri ve doktorları ile konuşarak bebek sahibi olmalarıdır” diye konuştu. busabahmalatya.com