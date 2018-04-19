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Her 20 Çocuktan 1’inde...

Yetişkinlerde genellikle zorlanmaya bağlı olarak gelişen kasık fıtığı, çocuklarda farklı özellikler gösterebiliyor. En sık yaşanan belirtisi kasık bölgesinde görülüp kaybolan şişlikler olan kasık fıtığı, her 20 çocuktan 1’inde görülebiliyor. Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Akman, çocuklarda görülen kasık fıtığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Her 20 Çocuktan 1’inde...

Yetişkinlerde genellikle zorlanmaya bağlı olarak gelişen kasık fıtığı, çocuklarda farklı özellikler gösterebiliyor. En sık yaşanan belirtisi kasık bölgesinde görülüp kaybolan şişlikler olan kasık fıtığı, her 20 çocuktan 1’inde görülebiliyor. Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Mustafa Akman, çocuklarda görülen kasık fıtığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:08
Her 20 Çocuktan 1’inde...

Çocuk ve bebeklerdeki kasık fıtığı ile yetişkinlerde görülen arasında sadece isim benzerliği bulunmaktadır” diyen Akman, “Yetişkinlerde genellikle zorlanmayla ortaya çıkan kasık fıtığı, çocuk ve bebeklerde doğuştan gelmektedir. Bebekler anne karnındayken yumurtaları kendi karınları içinde böbreklerine yakın bir bölgededir. Hamileliğin son 2 ayında bebeklerin yumurtaları bir kanal içinde kasık bölgesine doğru inmektedir. Bu kanallar normalde doğumdan önce kapanmaktadır. Ancak bu kanallardan bir veya ikisi çeşitli nedenlerle kapanmayarak zardan bir kese oluşabilmektedir. Kesenin içinde sadece sıvı biriktiği durumlarda halk arasında ‘Su fıtığı’ olarak bilinen hidrosel gelişirken aynı keseye bağırsak gibi organlar keseyi doldurduğunda bebeklerde fıtık oluşmaktadır. Her 20 çocuktan birinde görülen kasık fıtığı, erkek çocuklarda çok daha sık ortaya çıkmakla birlikte kız çocuklarında da yaşanabilmektedir” açıklamalarında bulundu.

TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN!

Çocuk ve bebeklerdeki kasık fıtığının zamanında tedavi edilmediği zaman çok daha ciddi sorunlara neden olabildiğini ifade eden Dr. Akman, “Dikkatli ve yumuşak bir baskıyla karın içine gönderilemeyen yani boğulmuş fıtık denen durum bağırsağın ve yumurtanın zarar görmesine hatta çürümesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte fıtık tedavisinin gecikmesi damarlarda oluşabilecek baskı ve ısı farkı nedeniyle kısırlığa yol açabilmektedir” diye konuştu.

Cerrahi işlem sırasında ameliyat bölgesine etkili ağrı kesiciler yapıldığı için sonrasında çocuğu rahatsız edecek oranda ağrının yaşanmadığını belirten Akman, “Cerrahinin ardından çocuk taburcu edilmektedir. Genellikle aktivite kısıtlamasına gerek görülmemektedir. Ancak büyük çocuklarda ağır spor aktivitelerinden kaçınma önerilmektedir. Uzman ellerde gerçekleştirilen cerrahilerin ardından fıtığın tekrarlama ihtimali çok düşüktür. Ameliyat bölgesinde ve torbada işleme bağlı şişlikler olabilir, normalde bu şişlikler 1-2 ay içinde yavaşça kaybolur” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kasık FıtığıMustafa Akman
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