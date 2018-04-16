HER 2 SANİYEDE BİR KİŞİ İNME GEÇİRİYOR

Prof. Dr. A. Tulga Ulus,günümüzde inmeyi engellediği ispatlanmış en güvenilir yöntemin ‘karotisendarterektomi’ ameliyatı olduğunu söylüyor. Ulus, “Kandaki kolesterol ve yağ yaşlanmayla birlikte damarlarda plakların oluşmasına neden oluyor. Ve zaman içinde de bu plaklar damarların daralması ve sertleşmesiyle sonuçlandığı için bu durum da inme riski doğuruyor. Sigara kullanımı, kon şekeri kontrolsüzlüğü ile giden diyabet, obezite, egzersiz alışkanlığının olmaması ve yüksek kan yağları gibi damar sertliği riskleri, inme gelişmesinde de temel sebepler arasında sıralanıyor” diye konuştu.

İNME RİSKİ YÜZDE 80 AZALTILIYOR

Ulus, “Binlerce hastayı içeren araştırmaların gösterdiğine göre ameliyat, ilaç tedavisine göre 2 yıl için felç riskini yüzde 80 azaltıyor. Yani ameliyat sayesinde risk dörtte birden, onda bire düşebiliyor. Şikayeti olan hastalarda elde edilen başarı, benzer şekilde şikayeti olamayan hastalarda da gösteriliyor” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com