22 Kasım 2017 Çarşamba

HER 2 EVDEN 1’İNDE DİŞ FIRÇASI YOK

Yapılan araştırmalara göre, ağız ve diş sağlığı için günde en az iki kere, yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması gerekirken, Türkiye'de her 2 evden birinde diş fırçası olmadığı, her 10 kişiden 9'unun ise ağız ve diş problemi yaşadığı ortaya çıktı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:47
HER 2 EVDEN 1’İNDE DİŞ FIRÇASI YOK
  Ağız ve diş sağlığı ile ilgili medyaya yılbaşından bu yana 32 binden fazla haber yansırken, ülkemizde insanların yüzde 86’sının dişlerini düzenli olarak fırçalamadığı tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, diş çürükleri gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer alırken, dünya genelinde diş çürüklerine rastlanma oranının okul çağındaki çocuklarda yüzde 60 ila 90'ları, erişkinlerde ise yüzde 100'ü bulduğu belirlendi. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkilediği için mide hastalıklarına, böbrek ve karaciğer hastalıklarına, kalp-damar hastalıklarına, hatta kansere bile neden olabileceği belirlendi.

DİŞ HEKİMİNE GİTMİYORUZ!
  Avrupa’da bir kişinin yılda 5 kez diş hekimine gittiği belirlenirken, Türkiye’de ise diş hekimine gitme sıklığının 0.9 olduğu tespit edildi. Bir başka deyişle yılda bir kez bile diş hekimine gitmediğimiz ortaya çıktı. Normalde 6 ayda bir düzenli yapılması gereken diş hekimi kontrollerinin ülkemizde 2 yılda bir kez yapılmakta olduğu anlaşılırken, diş hekimine başvuranların büyük bir çoğunluğunu eksik diş nedeniyle yapılan başvuruların oluşturduğu tespit edildi. Buna göre dişimizi kaybetmeden diş hekimine gitmediğimiz tespit edildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahDiş Fırçası

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