16 Aralık 2017 Cumartesi

Her 100 kişiden biri...

Burun tıkanıklığı ve nefes almada zorluk çekmek toplumda çok sık görülen bir sorun. Her 100 kişiden 10-20’si burnunun tıkalı olmasından dert yanıyor. Çoğumuz ya tıkalı burunla yaşamaya çalışıyor ya da bu sorunumuzu geçici yöntemlerle çözmek gibi bir hataya düşebiliyoruz.

16 Aralık 2017 Cumartesi 10:03
Her 100 kişiden biri...
  Oysa burun tıkanıklığı devam ederse ağız kuruluğundan koku ve tat alma bozukluklarına, sık sık geçirilen boğaz enfeksiyonlarından uyku sorunlarına, cinsel problemlerden ses kalitesinde düşüklüğe kadar pek çok önemli sorunlara yol açabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Topdağ, bu nedenle burun tıkanıklığında kalıcı çözümün şart olduğuna dikkat çekerek, “Burun tıkanıklığı bir hastalık değil, bir belirtidir. Önemli olan nokta, bu yakınmaya neden olan sebebi ortaya çıkarmak. Çünkü doğru ve başarılı bir tedavinin en önemli yolu, doğru tanı konulmasından geçiyor” dedi.

 

EN SIK NEDEN: BURUN KEMİĞİ VE KIKIRDAK EĞRİLİĞİ
  Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Topdağ, burun tıkanmasına yol açan nedenleri söyledi. Burun tıkanmasında yapısal etkenlerin erişkinlerde görülen en sık nedenin burun kemiği ve kıkırdak eğriliği olduğunu söyleyen Topdağ, bir başka nedenini ise, “Burnun içinde ‘konka’ adı verilen etler bazen normal işleyişine göre büyüyüp bazen de küçülüyor olmasıdır diye anlattı. Enerji ve alerjik rinit aynı zamanda vazomotor rinit olduğunu söyleyen Dr. Topdağ, çocuklarda ise en sık görülen nedenin geniz eti olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBurun Tıkanıklığı

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