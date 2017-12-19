Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, depresyon intihara sürükleyen en büyük risk olarak tanımlanırken dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişinin, Türkiye’de ise her 100 bin kişiden 12.6’sının intihar ettiği tespit edildi.

DEPRESYON KADINLARDA DAHA FAZLA

Söz konusu raporda dünyada ki kadınların yüzde 5.1’inin, erkeklerin ise yüzde 3.6’sının depresyonda olduğu vurgulanırken dünyada 55-74 yaş aralığındaki erkeklerde depresyon oranı yüzde 5.5 iken, kadınlarda 7.5 olduğu bildirildi. Dünyada depresyonda olan kişilerin yarısının, nüfus yoğunluğuyla bağlantılı olarak Çin ve Hindistan’ın yer aldığı Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde yaşadığı belirtildi. Refah düzeyi yüksek ülkelerde depresyondaki kişilerin sadece yüzde 50’sinin tedavi gördüğü, düşük refah düzeyine sahip ülkelerde ise bu oranın yüzde 10’un da altında olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE’DE DEPRESYON GİDEREK ARTIYOR

Türkiye’de son yıllarda hem psikiyatrik ilaç tüketimi hem de depresyon ve diğer ruh sağlığı bozukluklarının giderek arttığı belirlendi. Sağlık Bakanlığının 2015 yılında açıkladığı verilere göre Türkiye’de ruh sağlığı hastanelerinin doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken ülkemizde her 10 kişiden 1’inin anti depresan ilaç kullandığı tespit edildi. Anti-psikotik ilaç kullanımının ise son 5 yılda 7 milyon 201 bin kutudan 12 milyon 158 bin kutuya çıktığı saptandı. Depresyonun tüm dünyada işsizlik, yoksulluk, bir yakının kaybedilmesi, bir ilişkinin sonlandırılması, hastalık, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle artış gösterdiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ