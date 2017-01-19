Havucun, sebze olarak başlı başına bir şifa kaynağı olduğunu bilmeyen yoktur. Gözleri kuvvetlendirdiği, bazı kanser türleri için oldukça faydalı olduğu, kalp sağlığı ve sindirim sistemi için sayısız yararlarının olduğu bilim adamlarınca ispatlanmış bu deva deposu sebzenin şimdi de sabunu iyileştiriyor. Sabun üreticisi Ümit Yılmaz, havuç sabununun faydaları ve kullanım yerleri hakkında önemli bilgiler verdi.

HAVUCUN DOĞAL ÖZÜNDEN İMAL EDİLİYOR

Siyah nokta, güneş lekesi gibi cilt sorunlarından muzdarip olanlar için havuç sabununun oldukça faydalı olduğunu ifade eden sabun üreticisi Ümit Yılmaz, “ Havuç sabunu, havucun doğal özünden imal edilir. Dolayısıyla içinde tıpkı havuç gibi bolca A, B, C, D ve E vitaminlerini barındırır. Havucun yağı, güneş kremlerinin de ham maddelerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu. ERKEKLER DE KULLANIYOR

Havuç sabununun içerisinde bulunan havuç yağının oldukça yüksek miktarda antioksidan içerdiğini dile getiren Ümit Yılmaz, ürüne kadınlar kadar erkeklerin de rağbet gösterdiğini belirterek , “Genel olarak tatil beldelerinden havuç sabununa önemli talep oluyor. Çünkü güneş yanığı ve lekesi için oldukça faydalı. Güneşin zararlarına karşı da koruyor. Bununla birlikte sivilce ve siyah nokta sorunu için de bire bir bir ürün” dedi.

ÇOK GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Havuç sabununun diğer yararlarından bahseden sabun üreticisi Ümit Yılmaz, “ Havucun kendisi bir sebze olarak güçlü bir antioksidan özelliğindeyken, sabunu da aynı şekilde etki yapar. Ölü hücreleri temizler, cildi yeniler, tazeler, yeni hücreleri artırıcı özelliğe sahiptir. Sivilce izlerine çok faydalıdır. Cilt tonunu düzenlemeye yardımcıdır. Enfeksiyonlara karşı bire birdir. Güneşin zararlı ışınlarına karşı saçları korur. Yan etkisi görülmediği için hassas ciltlerde de kullanımı sorun teşkil etmez. Saçların grileşme ve beyazlaşmasına karşı kullanılır, oluşumlarını önler. Saç derisini besleyerek saçı kalınlaştırır, dökülmesini önler ve güçlendirir. Ciltteki kırışıklıkları önler. İçerisinde yer alan A vitamini sayesinde yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Yaraların çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Yanık, kesik, saçkıran, cilt alerjileri, uyuz, isilik, egzama, beyaz lekeler, vücut kokusu gibi rahatsızlıkları doğal bir şekilde tedavi eder. Aynı zamanda havuç yağı, deride pullanma ve kepekten kurtulmak için kullanılabilir “ diyerek sözlerini noktaladı.

MUTLU SARIGÜL