Toplantı ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Ercan Yılmaz, toplantı konusunun akılcı antibiyotik kullanımı olduğunu dile getirdi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Bölümü’nde görevli aynı zamanda Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Malatya Şubesi Başkanı olan Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “30 Haziran 2016 tarihinde göreve geldiğimizde yönetim kurulu ile beraber aldığımız ortak bir karar vardı. Malatya’daki özellikle kadın doğum hekimlerimiz için ulusal veya lokal katılımlı bilimsel çalışma programlarını hayata geçirmek ve bilimsel faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamak. Bunu da Haziran ayından itibaren gerçekleştirmiş bulunuyoruz” dedi.

İLK TOPLANTI EKİM’DE YAPILDI

Kadın Hastalıkları ile ilgili ilk toplantıyı ekim ayı içerisinde gerçekleştirdiklerini aktaran Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Daha sonra kendi kliniğimizde, öğretim üyesi arkadaşlarımızla lokal katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantımız da, yine kadın doğum hekimlerimize yönelikti. Şimdide, Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Enfeksiyonların Yönetimine Güncel Bakış ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı toplantısını yapacağız. Toplantımız, 26 Şubat Pazar günü Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak” diye konuştu.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUŞULACAK

Toplantı konusunun antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Toplantıdaki konumuz Türkiye’de her daim konuşulan ve tartışılan bir konu. Antibiyotik kullanımı geçmişten günümüze çok daha fazla olarak yaygınlaşmaya başladı. Toplantıya katılacak olan konuşmacılarla birlikte ‘Kadın doğum hekimlerinin pratiğinde antibiyotik kullanımı nasıl olmalıdır?’ gibi sorularımıza cevap arayacağız. Bizlerin bildiğiniz gibi branşımız kadın doğumdur ve bu branş cerrahi bir daldır. Bizlerde bu disiplin içerisinde çok yoğun olarak antibiyotik kullanıyoruz. Ne derece doğru kullanıyoruz? Biz nerede hatalar yapıyoruz? Doğrusu nedir ve nasıl bunu normal standarda getirebiliriz? Bu gibi konuları konuşarak, tartışarak bir çözüme varmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

HEKİMLER KATILACAK

Konuşmasında katılımcılarla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Enfeksiyonların Yönetimine Güncel Bakış ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" toplantısına kadın doğum kliniğimizdeki görevli öğretim üyesi arkadaşlarımız ve Devlet Hastanesi ile özel kliniklerde çalışan hekim arkadaşlarımız konuşmacı ve oturum başkanları olarak katılacaklar. Ayrıca İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır hocamızın basında sık sık duyulan ‘Zika Virüsü’ ile ilgili bir konuşması olacak” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞIYOR

“Sonuç olarak kadın doğum hekimlerine, genel cerrahi uzmanlarına, enfeksiyon hastalıkları çalışanlarına yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir toplantı olacak” diyen Doç. Dr. Ercan Yılmaz, toplantının düzenleniş amacı ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Kullandığımız antibiyotiklerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın çok ciddi çalışmaları bulunuyor. Bundan birkaç sene önce neredeyse herkes eczaneye gidip, istediği antibiyotiği alabiliyordu. Tabi bu durum, çok önemli bir sağlık problemine neden oldu. Ciddi anlamda bakteriler arasında antibiyotik direnci gelişti. Bu ülkemiz için de önemli sayılabilecek bir kayba sebebiyet verdi. Çünkü bu ilaçların bir bölümü ulusal bir bölümü ise uluslar arası ithal edilen ilaçlardır. Bu nedenle ciddi anlamda bir maliyet yükü doğurdu. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı çalışma neticesinde, antibiyotiklerin sadece doktor onayı ile alınabilineceği söylendi. Şimdi son dönemde bu uyulama bir basamak daha ilerletildi ve beta testi denilen bir test geliştirildi.”

HİÇBİR YARARI YOK

Virüs enfeksiyonuna bağlı rahatsızlıklarda antibiyotiklerin hiçbir yararı olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “İnsanlar her boğazı ağrıdığında, her burnu tıkandığında doktora giderek ya da gitmeyerek antibiyotik kullanabiliyor. Bunların önemli bir bölümü viral hastalıklardır. Biz artık biliyoruz ki; virüs enfeksiyonuna bağlı rahatsızlıklarda antibiyotiklerin hiçbir yararı yok. Aksine mevcut bakterilerin, antibiyotik direncini geliştirmekte ve çok basit bir enfeksiyon zor tedavi edilebilmekte. Tedavi edilemeyen bir enfeksiyon karşınıza uzun süreli antibiyotik kullanımı ile gelebiliyor. Son derece önemli bir sorun. Bu yapılacak olan toplantının da; hem kadın doğum hem de genel cerrahi ekibine faydalı olacaktır” dedi.

BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK TÜKETİMİ

Vatandaşların bilinçsiz antibiyotik tüketimine de değinen Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Bizler, toplantı ile ilgili gerekli tüm duyurularımızı gerçekleştirdik. Kapımız, halkımıza da açık. Amacımız her yaptığımız toplantıda katılım sayımız daha da artırmak. Antibiyotik bilincini geliştirmek adına düzenlenen bu tür toplantıların fazlalaşması ile farklı çalışmalarımız da olacaktır. Halkımızın bilinçlenmesi tek arzumuz. Ancak burada yapılan toplantıda özellikle belirtmek gerekirse; öncelikle hasta sağlığını ele alacağız. Tıp Merkezi ve dernek olarak bu tür çalışmalarımız mutlaka devam edecektir” diye konuştu.

VİRAL BİR ENFEKSİYON

Brezilya’dan başlayıp ülkelerde bir tehdit boyutuna ulaşan Zika Virüsü’ne ilişkin de konuşan Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Zika Virüsü, adından da anlaşılacağı gibi viral bir enfeksiyondur. Annede hiçbir semptoma neden olmuyor ancak yeni doğanlarda beyin gelişimini etkileyerek mikrosefali dediğimiz bir tabloya neden oluyor. Şuan da bilinen bu. Ancak daha sonraki yıllarda ne gibi bir yan etkisinin olduğunu göreceğiz. O bölgede endemik olarak görülen bir virüs. Türkiye’de tanımlanmış bir Zika Virüsü bulunmuyor fakat tropikal bölgelere ziyaret amaçlı gidip gelen insanlarda bu virüsü taşıyıcı olarak Türkiye’ye sokma ihtimalleri oldukça yüksek” şeklinde konuştu.

DERNEK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Son olarak Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Malatya Şubesi’nin çalışmalarına değinen Doç. Dr. Ercan Yılmaz, “Yapılacak bu toplantı eğitimimize önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye çapında birçok şubesi olan bir derneğin, Malatya ayağıyız. İleriki dönemlerde halk sağlığı ile il sağlık müdürlüğü ile beraber bazı ortak çalışmalar planlıyoruz. Özellikle bu kanser taramalarıyla ilgili çalışmalar ve sempozyumlar planlıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” diyerek konuşmasını noktaladı.

26 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Öte yandan, 26 Şubat Pazar günü yapılacak olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Enfeksiyonların Yönetimine Güncel Bakış ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı toplantısı 09:30’da başlayacak. Tüm gün sürecek olan konferansta ilk olarak İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdullah Karaer, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.