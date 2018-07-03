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Havuza girmeden bunlara dikkat!

Sıcakların artmasıyla birlikte havadan bunalanlar çareyi denize girmekte arıyor. Fakat Malatya’da bu durum tam tersi. Denizi olmayan Malatya’da vatandaş serinlemek için havuzlara akın ediyor.

Havuza girmeden bunlara dikkat!

Sıcakların artmasıyla birlikte havadan bunalanlar çareyi denize girmekte arıyor. Fakat Malatya’da bu durum tam tersi. Denizi olmayan Malatya’da vatandaş serinlemek için havuzlara akın ediyor.

03 Temmuz 2018 Salı 10:42
Havuza girmeden bunlara dikkat!

Havuzlar ise denizlere oranla daha çok kir oranına sahip olduğu için uzmanlar çok daha fazla dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Havuza girmeden önce çeşitli tedbirler alınmasını söyleyen uzmanlar bazı uyarılarda bulunuyor.

KULAĞA SU KAÇMAMASI İÇİN PAMUK KULLANIN

Özellikle suyla temasta kulağı hassas olanlar için çok dikkatli davranılması gerektiğini belirten uzmanlar, kulağa su kaçmaması için pamuk kullanılmasını ifade ederken, havuz suyunun denize oranla daha fazla mikrop barındırdığı için suda kalma süresinin de önem arz ettiğini söylüyor.

Uzmanlar, havuza girmeden önce duş alınmasının da önemli olduğuna değinerek, en önemli nedeninin ise başta ishal olmak üzere, çeşitli farklı hastalıkların yayılmasının önlenmesi olduğunu söylüyorlar. Peki, havuza girmeden önce neden duş alınması gerekir? Uzmanlara göre, havuza girmeden önce duş alınmasının en önemli nedeni başta ishal olmak üzere, çeşitli hastalıkların yayılmasının önlenmesidir.

Özellikle okulların tatil olmasıyla beraber anne ve babalar çocukları havuza götürmeye başladı. Göz enfeksiyonlarından sıkça etkilenen çocuklar için ise uzmanlar şnorkel seti (yüzücü gözlüğü) kullanmalarını tavsiye ediyor.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
HavuzSıcaklıkTedbir
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