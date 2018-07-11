Havuz kimyasalları gözlere zarar veriyor

Özellikle yaz aylarında lens kullanan ve daha öncesinde göz ameliyatı olan kişilerin gerekli önlemleri mutlaka almaları gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Lale Zeliha Öktem, “Vücudumuzun en hassas organlarından biri olan gözlerimiz, yaz aylarında gerek yeryüzüne daha dik düşen güneş ışınları gerek havuzların temizlenmesi için kullanılan klor ve maden tuzu gibi kimyasal maddeler tarafından tehdit altında kalıyor. Gözlerin korunması için alınacak belirli önlemler ile bu riskleri en aza indirmek ise mümkün olabilir” dedi.

GÖZLERİN SU İLE DİREKT TEMASI TEHLİKELİ

İster deniz ister havuzda olsun, yüzerken gözlerin su ile direkt temasının enfeksiyon riskini arttırdığını belirten Op. Dr. Lale Zeliha Öktem, “Gözlerimizin en dış yüzeyindeki kornea tabakası, havuzların temizliği için kullanılan klor ve maden tuzu gibi maddeler tarafından ciddi zarar görebilir. Klor, göz yüzeyinin kurumasına, gözlerin bakteri ve mikroplar tarafından enfekte olmak için uygun bir hale gelmesine yol açar. Farklı insanların girdiği havuzlarda bulunan bakteri ve mikroplar ise, enfeksiyona uygun hale gelen gözlerde görme kaybına varabilecek problemler oluşmasına yol açabilir. Gözlerde oluşan enfeksiyonlar, kızarıklık, rahatsızlık hissi, kaşınma ve dış tabakadar yırtılmaya sebep olan kimyasal konjonktivite yol açabilir. Gözlerin bu zararlı kimyasallardan korunması ve göz ile teması en aza indirmek için en kesin çözüm deniz gözlüğü kullanılmasıdır. Ayrıca yüzmeden hemen sonra gözlerin temiz su ve göz solüsyonları ile temizlenmesi de risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Özellikle görme kusurları olan hastaların lenslerini takarak havuzlara girmeyi tercih edebileceğini belirten Op. Dr. Öktem, “Deniz ve havuzlarda lens kullanımı, ciddi problemler oluşmasına sebep olabilir. Havuzlardaki kimyasal maddeler ve denizlerdeki cisimler bu lenslerin üzerine yapışarak enfeksiyon oluşumu için uygun bir ortam oluşturur. Görme kaybına kadar varabilecek kornea ülseri gibi sonuçlara yol açabilen bu duruma karşı, lenslerin yüzme sonrasında etraflıca temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekiyor. Tek kullanımlık lensler ile bu problemin önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

GÖZ AMELİYATI OLAN KİŞİLER DİKKAT!

Yaz aylarında, özellikle okulların da tatil olması sebebiyle göz ameliyatlarının daha sık gerçekleştiğini söyleyen Op. Dr. Öktem, “Yaz aylarında gözlere yapılacak ameliyatlar sonrasında da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Artık günümüzdeki göz ameliyatları eskiye oranla çok daha az rahatsızlık vermesine ve kısa süreli iyileşme sürelerine sahip olmasına rağmen, dış etkenler sebebiyle oluşabilecek risk faktörleri önemini koruyor. Özellikle ameliyat sonrasındaki ilk 6 haftalık dönemde, gözlerin korunması için ek önlemler alınması gerekiyor. Özellikle ameliyat sonrasındaki süreçte yüzmeye giden hastaların, kesinlikle deniz gözlüğü kullanmalı. Tabi ki ameliyatın ardından yüzmeden önce, göz hekiminin onayının da alınması gerekiyor. Ancak bu önlemleri alarak, yaz aylarında gözleri havuz ve denizlerin oluşturacağı riskler en aza indirilebilir” ifadelerini kullandı.