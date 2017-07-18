Doç. Dr. Arzu Tatlıpınar, “Dış kulak yolu enfeksiyonlarında kulağın karıştırılması, suyla özellikle havuz suları sık temas rol oynayabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, rinit ve sinüzitler, alerji, geniz eti büyüklüğü ve östaki borusunun iyi çalışmaması gibi etkenler orta kulak enfeksiyonları için zemin oluşturabilmektedir. Kulağında ağrı, akıntı, kaşıntı, işitme azlığı yakınması olan kişiler mutlak suretle kulak burun boğaz hekimlerine müracaat ederek, önce etkenin ortaya konması ve bunun sonucunda uygun tedavinin başlanması konusunda yardım almalıdır. Akıntı olan kulaklarda kulak zarları kontrol edilmelidir. Akıntının sebebi orta kulak enfeksiyonu sebebiyle olan zar delinmesi olabilir” dedi.

SIK BANYO VE DUŞ EĞİLİMİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Dış kulak yolunun enfeksiyonlarında ve kulak zarının delindiği durumlarda kulağın sudan korunması gerektiğini söyleyen ve yaz aylarında sık görülen sorunlardan birinin yaygın dış kulak yolu enfeksiyonları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Arzu Tatlıpınar, “Olguların çoğunluğu yaz mevsiminde ılık ve nemli ortamlarda görülür. Pamuklu çubuklar, yabancı cisimler ve kaşınma ile oluşan travmalar, kulaklıklar, yüzme veya sık banyo ve duş eğilimi artıran faktörlerdendir” şeklinde konuştu.

KULAK ZARI ÇOK İNCE VE HASSAS

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arzu Tatlıpınar, “Dış kulak kanalında buşon olarak isimlendirilen ve dış kulak yolundaki bezler tarafından üretilen ‘’kulak kirleri’’ bazen ağrı, kaşıntı ve işitme azlığına neden olarak kulak enfeksiyonlarıyla karışabilmektedir. Kulak kirlerinin kulak çöpü, toka, bükülmüş kağıt mendil gibi cisimlerle temizlemeye kalkışılması bu akıntıyı iç kısma, kulak zarına doğru iter. Bu tür cisimlerle kulak temizlenemez, sadece kulak birikintisi içeriye doğru itilir. Aynı zamanda dış kulak yolunun derisi ve kulak zarı çok ince ve hassastır. Kulak yoluna sokulan sert cisimlerlekulağı temizlemek kulağa zarar verebilir” diye konuştu.

KOMPLİKASYONLAR OLUŞABİLİR

Enfeksiyonların tedavi edilmemesi durumunda yaşanabilecekleri de aktaran Doç. Dr. Arzu Tatlıpınar “Kulak enfeksiyonları zamanında tedavi edilmez, ihmal edilirse yüz siniri felci, mastoidit, menenjit, beyin ve beyincik abseleri ve benzeri kulak içi ve beyindeki yapılarla ilgili komplikasyonlar oluşabilir.Orta kulak enfeksiyonlarında ilaç tedavisiyle sonuç alınamazsa kulak zarına tüp takılması, kalıcı zar delinmesi oluşmuşsa ‘timpanoplasti’ adı verilen zarın ameliyatla onarılması gibi işlemler yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ