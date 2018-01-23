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HAVA VE DİŞ NE ALAKA DEMEYİN!

Diş hassasiyeti kış aylarında sık görülen bir şikayettir. Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların neden olduğu diş hassasiyeti, kış aylarındaki ani ısı değişimleri ile artış gösterebiliyor. Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.

HAVA VE DİŞ NE ALAKA DEMEYİN!

Diş hassasiyeti kış aylarında sık görülen bir şikayettir. Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların neden olduğu diş hassasiyeti, kış aylarındaki ani ısı değişimleri ile artış gösterebiliyor. Protez Uzmanı Dr. İlker Arslan konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:28
HAVA VE DİŞ NE ALAKA DEMEYİN!

Dişlerde Dentin ve Pulpa hassasiyeti dediğimiz iki tür hassasiyet vardır. Dentin, tübül denilen minik açıklıklardan meydana gelir. Her tübülün içinde dişin merkezinden gelen sinir uçları mevcuttur. Bu sinirlerin dış kısım ile bağlantısı tübülü dolduran bir sıvı aracılığı ile olur. Dentin ortaya çıktığında, sıcak, soğuk ve baskı bu yapıyı etkiler. Bu da hassasiyete yol açar. Dentin hassasiyeti dişin dış koruyucu mine katmanları yok olduğunda ve diş eti çekilip açığa çıktığında oluşur.

Arslan, "Diş fırçasının özelliklerine dikkat edilmeli, fırça ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Şekerli veya şekersiz tüm asitli içecekler, ciddi bir şekilde dişlerde erozyona neden olur. Bu nedenle asitli içecekler içildikten sonra dişler en kısa sürede ağız suyla çalkalanarak temizlenmelidir.Yemeklerden sonunda bir miktar peynir tüketmenin çürük önleyici etkisi vardır. Kış aylarında özellikle sık görülen nezle, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından dolayı geçirilen hastalıktan sonrası diş fırçası mutlaka yenilenmelidir. Ayrıca soğuk havalarda burundan nefes almak gerekir" diye kopnuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.01.2018 11:30
Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comMalatyaDişHava
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