Hava kirliliği cilt kanseri vakalarını artırıyor

Hava dünyayı saran ve canlıları koruyan atmosferi oluşturan birçok gazın birleşimidir. Saf hava, büyük oranda azot ve oksijen ile daha küçük oranlarda çeşitli gazlardan oluşuyor. Hava, insan ve canlıların yaşaması için de hayati öneme sahiptir. Doğadaki canlıların hayatta kalabilmesi için bu gazların dengesi çok önemlidir.

Hava kirliliğinin doğal ve yapay çeşitli nedenleri vardır. Çeşitli doğa olaylarından kaynaklanan kirlilik doğal nedenleri, insanların üretim faaliyetleri yüzünden oluşan kirlilik ise yapay nedenleri oluşturur. Doğal nedenleri; orman yangınları, tozların taşınması, volkanik faaliyetler.

DUMAN VE ZEHİRLİ GAZ…

Orman yangınları ile atmosfere büyük oranda duman ve zehirli gaz karışabiliyor. Yanardağlardaki volkanik faaliyetler sonucunda kükürt dioksit, hidrojen klorür, hidrojen florür havayı kirletebilir. Özellikle enerji üretimi, sanayi üretimi, ısınma faaliyetleri ve trafik gibi insan eliyle meydana gelen hava kirliliği bu gurubu oluşturuyor. Son yıllarda dünya nüfusu ve şehirleşme hızla yükselmiş, enerji tüketimi artmıştır.

Hava kirliliği çeşitleri; sanayi üretimi sonucu hava kirliliği, ısınma faaliyetleri sonucu hava kirliliği, trafik sonucu hava kirliliği.

HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ…

Asit yağmurları etkisi: hava kirliliği sonucunda ekolojik denge giderek onarılamayacak şekilde bozuluyor. Sera etkisi; artan karbondioksit de atmosferin üst katmanlarında birikerek ısının atmosfer dışına çıkışını engeller.

Uzmanlar daha yaşanabilir bir çevre, sağlıklı bireyler için hava kirliliğinin oldukça önem arz ettiğini belirterek bireysel ve kamusal çeşitli önlemlerin alınmasını ve bu konunun göz ardı edilmemesini ifade ediyor.