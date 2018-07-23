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Hava kirliliği beyin gelişimini etkiliyor

Büyük şehirlerin en büyük sorunlarının başında gelen hava kirliliği, bebeklerde beyin gelişimi bozukluklarına ve öğrenme güçlüklerine neden olabiliyor. Uzmanlar bebekleri hava kirliliğinin yoğun olduğu sabah erken ve gece geç saatlerde şehrin kalabalığına ve seyahate çıkarmamak gerektiğine dikkat çekiyor.

Hava kirliliği beyin gelişimini etkiliyor

Büyük şehirlerin en büyük sorunlarının başında gelen hava kirliliği, bebeklerde beyin gelişimi bozukluklarına ve öğrenme güçlüklerine neden olabiliyor. Uzmanlar bebekleri hava kirliliğinin yoğun olduğu sabah erken ve gece geç saatlerde şehrin kalabalığına ve seyahate çıkarmamak gerektiğine dikkat çekiyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:27
Hava kirliliği beyin gelişimini etkiliyor

Beyinle ilgili hastalıklarından korunma ve beyin sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN) tarafından ilan edilen 22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nün bu yılki teması “Sağlıklı Beyin İçin Temiz Hava” olarak belirlendi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, hava kirliliğinin çocukların beyin gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

BEYİN GELİŞİM BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR

Çocukların daha hızlı nefes almaları, vücut kitlelerinin daha az olması ve bağışıklık sistemlerinin gelişmemiş olması nedeniyle hava kirliliğinden erişkinlere göre daha fazla etkilendiklerini ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, “Hava kirliliğinin çocuklarda beyin gelişimine olumsuz etkide bulunduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Nano büyüklüklükteki magnetit parçaları ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar solunan hava ile alınarak kana karışır ve özellikle bir yaş altındaki çocuklarda solunum probemleri yanında beyin gelişimi bozukluklarına ve öğrenme güçlüklerine neden olabilir” uyarısında bulundu.

BEBEKLER HAVA KİRLİLİĞİNDEN KORUNMALIDIR

Doç. Dr. Barış Metin, “Çocukların erişkinlere göre daha fazla etkilenmelerinin nedeni daha hızlı nefes almaları, vücut kitlelerinin daha az olması ve bağışıklık sistemlerinin gelişmemiş olmasıdır. Yaşamın ilk birkaç yılındaki çocukların hava kirliliğinden özellikle korunması gerekir. Bebekleri hava kirliliğinin yoğun olduğu sabah erken ve gece geç saatlerde şehrin kalabalığına ve seyahate çıkarmamak gerekir. Havanın en temiz olduğu saatler ise genelde öğleden sonrasıdır. Ayrıca havanın kirli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız ve evde bebeğiniz varsa mutlaka havadaki partikülleri filtre eden cihazlar kullanılmalıdır” diye konuştu.

ALZHEİMER GELİŞİMİNDE DE ETKİLİ OLUYOR

Hava kirliliğinin öğrenme ve zekayı etkilediğinin birçok çalışma ile kanıtlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Barış Metin, şunları söyledi:

“Erken bebeklikte özellikle hava kirliliği arttıkça zeka ve öğrenme düşmektedir. Ancak hava kirliliğinin etkileri bebeklik ve çocukluk dönemi ile sınırlı değildir. Hava kirliliğinin Alzheimer hastalığının gelişiminde de rol oynadığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin Kanada’da yapılan br çalışmada otoyollara yakın oturan bireylerin oturmayanlara göre 10 kat daha fazla Alzheimer riskinin olduğunu göstermiştir. Yine başka bir çalışmada hava kirliliği arttıkça beynin küçüldüğü, beyin hücrelerin bağlantı yapma yeteneğinin azaldığı bulunmuştur. Bilimsel veriler beynimizin sağlıklı ve temiz havaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Beyin hastalıklarının önlenmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması yeşil alanların artırılması ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması gereklidir.”

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 23.07.2018 12:06
Anahtar Kelimeler:
Hava KirliliğiSorunZarar
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