Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92652
ALTIN
233.235
DOLAR
5.8608
STERLİN
7.6095
EURO
6.7228

Hastalıkların düşmanı andız pekmezi

Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen bir çam türüdür. Andız pekmezi de andız ağacının kozalaklarından elde edilen bir pekmez çeşididir. Saç dökülmesinden tutun da idrar yolu enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığa iyi gelen andız pekmezi, tam bir antioksidan deposu.

Hastalıkların düşmanı andız pekmezi

Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen bir çam türüdür. Andız pekmezi de andız ağacının kozalaklarından elde edilen bir pekmez çeşididir. Saç dökülmesinden tutun da idrar yolu enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığa iyi gelen andız pekmezi, tam bir antioksidan deposu.

23 Ekim 2018 Salı 11:19
Hastalıkların düşmanı andız pekmezi

Andız pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Bahsi geçen pekmez saç dökülmesine iyi geliyor, ağızda oluşan yaraları iyileştiriyor, ateş düşürücü özelliği bulunuyor, kalbi ve damarları koruyor, vücuttaki toksinleri dışarı atıyor, bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirmeye yardımcı oluyo, idrar yollarında oluşan iltihabı temizliyor…

Bir sabun imalatçı Güven Çetin, “Andız pekmezi Toros Dağları'nda yetişen bir ağaç meyvesidir. Ardıç ağacının ve andız camının meyvesinden elde edilir. Bunlardan andız pekmezi elde ediyoruz. Tadı çok sert olduğu için astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

ANDIZ PEKMEZİNİ ÇOCUKLAR TÜKETEBİLİR Mİ?

Andız pekmezini çocukların 6. aydan itibaren tüketebileceğini belirten İmalatçı Güven Çetin, "6 aydan 2 yaşa kadar çay kaşığı ile verilebilir. İlerde yemek kaşığı şeklinde verilir. Mideyi rahatlatıyor. Özellikle astım hastaları, bronşit hastaları, alerjik astım, eklem ağrılarına, egzamaya, sedefe birçok faydası var. Piyasada henüz çok fazla andız pekmezini yapan yok ancak Akdeniz bölgesinde çok ünlü. Andız pekmezinin 1 kilosu 45 liraya satılıyor. Piyasada bunun 80- 100 liraya satanda var. Ben andız pekmezini katıldığım fuarlar aracılığı ile satıyorum" şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Andız PekmeziDoğu Akdeniz BölgesiAndız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VARİS TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM: SONBAHAR-KIŞ
VARİS TEDAVİSİ İÇİN EN UYGUN DÖNEM: SONBAHAR-KIŞ
MÜDAHALE ETMEYİN, SABIRLA DİNLEYİN
MÜDAHALE ETMEYİN, SABIRLA DİNLEYİN
Göz enfeksiyonu salgınına dikkat
Göz enfeksiyonu salgınına dikkat
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim