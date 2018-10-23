Hastalıkların düşmanı andız pekmezi

Andız pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Bahsi geçen pekmez saç dökülmesine iyi geliyor, ağızda oluşan yaraları iyileştiriyor, ateş düşürücü özelliği bulunuyor, kalbi ve damarları koruyor, vücuttaki toksinleri dışarı atıyor, bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirmeye yardımcı oluyo, idrar yollarında oluşan iltihabı temizliyor…

Bir sabun imalatçı Güven Çetin, “Andız pekmezi Toros Dağları'nda yetişen bir ağaç meyvesidir. Ardıç ağacının ve andız camının meyvesinden elde edilir. Bunlardan andız pekmezi elde ediyoruz. Tadı çok sert olduğu için astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

ANDIZ PEKMEZİNİ ÇOCUKLAR TÜKETEBİLİR Mİ?

Andız pekmezini çocukların 6. aydan itibaren tüketebileceğini belirten İmalatçı Güven Çetin, "6 aydan 2 yaşa kadar çay kaşığı ile verilebilir. İlerde yemek kaşığı şeklinde verilir. Mideyi rahatlatıyor. Özellikle astım hastaları, bronşit hastaları, alerjik astım, eklem ağrılarına, egzamaya, sedefe birçok faydası var. Piyasada henüz çok fazla andız pekmezini yapan yok ancak Akdeniz bölgesinde çok ünlü. Andız pekmezinin 1 kilosu 45 liraya satılıyor. Piyasada bunun 80- 100 liraya satanda var. Ben andız pekmezini katıldığım fuarlar aracılığı ile satıyorum" şeklinde konuştu.