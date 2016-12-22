-Elleri yıkamak: Ellerin sıkça yıkanması hastalıklardan korunmak için en temel kurallardan biri. Ellerin temiz tutulması, virüslerin de vücuttan uzak durması anlamına geliyor. Çünkü virüsler, ellerimiz yoluyla ağızdan bize ve bizden de başka insanlara yayılıyor. Eller sabun ve sıcak suyla iyice yıkanmalı.

-Temizlik: Evinizde sıkça kullandığınız yerler özellikle dezenfekte edilmeli. Mesela kapı kolları, masa üstleri, bilgisayar klavyeleri, telefon, elektrik düğmeleri ve evde ortak kullanılan diğer araç-gereçler temiz tutulmalı. Bunun için virüs öldürücü dezenfektanlar da bulunuyor. Bakanlık onaylı dezenfektanlar rahatça kullanılabilir. Eğer alınamıyor ise su içine çamaşır suyu koyularak da temizlik yapılabilir. Yemek yerken kullanılan çatal, bıçak ve tabakları başkalarıyla paylaşmayın.

-Grip aşısı: Kış aylarında virüslere karşı korunmak için tüm aile bireylerinin grip aşısı olmalarında fayda var. Okulda, işte ve kalabalığın olduğu her yerde virüsleri kolayca kapabilirsiniz. Uzmanlar, okul çağındaki çocuklara ise 6 yaşından itibaren grip aşısı yaptırılabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla her yıl kış mevsiminde grip aşısını olmak, büyük oranda koruma sağlayacaktır.

-Ev ortamında sigara içmek: Evde sigara içilmesi özellikle çocuklar için çok riskli. Sigara dumanı çocuklarda solunumu etkiliyor ve fazla soğuk algınlığı sorunları yaşamalarına sebep oluyor. Sigara dumanına maruz kalmayan çocuklarda soğuk algınlıkları daha az görülüyor.

- Öksürük ve hapşırık: Öksürürken ve hapşırırken kol yardımıyla ağız ve burun kapatılmalı. Bunu evdeki tüm aile bireyleri uygulamalı. Ayrıca bu uygulama çocuklara da mutlaka öğretilmeli. Eğer öksürük ve hapşırık el yoluyla kapatılmışsa, eller sıcak ve sabunlu suyla iyice yıkanmalı.

-Hastalardan uzak durmak: Hem kendinizi hem de çocuklarınızı, soğuk algınlığı veya grip geçiren hastalardan uzak tutmanız gerekir. Bu tür hastalıların başkalarının kaptığı virüsten bulaşabileceğini unutmayın. Hatta mümkünse grip mevsiminde kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamak en iyisi. Eğer grip ve soğuk algınlığı belirtileri var ise evde iyice dinlenmek de oldukça faydalı.

-Bağışıklık sistemi: Bebeklerin emzirme döneminde mutlaka anne sütü ile beslenmesi (en az 6 ay ) grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Anne sütündeki besinler, virüslere karşı bebekte direnç oluşturuyor. Çünkü anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Daha büyük yaştaki çocuklara ise mutlaka dengeli bir beslenme programı uygulanmalı. Onların da egzersiz yapmalarını sağlamalı ve uyku düzenlerine dikkat edilmeli. Çocuğun uykusunu iyice almış olması da ayrı bir önem taşıyor.

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