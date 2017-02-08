Müdürlük toplantı salonunda yapılan toplantıya Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeki Sadak, Veteriner Hekim Nalan Durmuş, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler ile kırmızı et kesimhanelerinde görevli resmi ve sorumlu veteriner hekimler katıldı.

HIZLI VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE ALINMALI

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekil Tahir Macit, hayvan hastalıkları ve zararlılarını engellemek ile oluşabilecek hayvan ve ekonomik kayıpların önüne geçebilmek için en doğru yanıtın laboratuar sonuçları olduğunu kaydederek, “Bunun için öncelikle numunelerimizi hızlı ve doğru bir şekilde almalıyız. Bu toplantıda Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde görevli veteriner hekim arkadaşımız numuneleri nasıl alacağımızı ve en kısa zamanda nasıl ulaştırmamız gerektiği konularında bilgilendirmelerde bulunacaktır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.apple-converted-space">

BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekil Tahir Macit’in konuşmasının ardından Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünde görevli Patoloji ve Numune Kabul Sorumlu Şefi Veteriner Hekim Nalan Durmuş, TSE (BSE, Scrapie, FSE) hastalıkları, viral ve bakteriyolojik hastalıklarda numune alımı ile marazi gönderme protokolü konularında bilgiler verdi.

İHA