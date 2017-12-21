Öksürüğün akut, subakut ve kronik olarak adlandırılan 3 evresi olduğunu söyleyen Özkan, "Basit bir üst solunum yolları enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan öksürüğün 1 - 2 hafta içerisinde geçmesi gerekir. Bu evre akut evredir" diye konuştu.

ÖKSÜRÜK ZARARLI BİR DURUM DEĞİL!

"Öksürük zararlı bir durum değil aksine savunma mekanizmasıdır. Sağlıklı insanlar da günde birkaç kez öksürebilir. Sigara içmeyen, kronik akciğer hastalığı olmayan birindeki geçmeyen öksürüğün genellikle 3 nedeni olabilir. Bunlar astım, reflü ve kronik geniz akıntısı olarak sıralanabilir. Sigara içmeyenlerde öksürük beklenmeyen bir belirti olduğu için genellikle doktora zamanında başvururlar ve tanısı gecikmeden tedavisine bakılır" şeklinde konuşan Dr. Özkan, sigara içen kişilerde uzun süren öksürüğün sık görülmekte olduğuna da vurgu yaptı.

Öksürüğü tanı konulmadan kesmenin doğru olmadığını söyleyen Özkan, "Teşhis sonrası rahatlatıcı ilaçlar verilebilir" dedi.

Bulunulan ortamın sık sık havalandırılması gerektiğini de söyleyen Özkan, "Kuru havalarda soğuk buharın faydası olur. Oda havasının kurumasını önlemek için kalorifer peteğinin üzerine ortamı nemlendirmesi için su konabilir. Bol su tüketilmeli ve ılık içecekler tercih edilmelidir. Sigara içilmemeli ve içilen ortamlarda bulunulmamalıdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ