Hamileyken yüzmek güvenli mi?

Görgen, havaların yavaş yavaş ısındığı şu günlerde yüzmek isteyen anne adaylarına bilgiler vererek, “Bu dönemde ideal süre günde 30 dakikadır. Güne yüzerek başlamak sabah bulantılarını azaltır ve dinamik bir başlangıç yapmanızı sağlar. Bebeğiniz büyürken, vücudunuz da ağırlaşıyor. Çoğu anne adayı bu dönemde yüzmeyi azaltır ama uygun bir mayo giyerek ve özellikle sırt üstü yüzmeyi tercih ederek bel ve sırt ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu dönemde stresi azaltmak ve sırt ağrılarından kurtulmak için en iyi stil kurbağalamadır. Eğer bir şnorkel takarsanız, yüzerken boynunuzda gerginlik de olmaz” dedi.

YETERLİ SIVI VE GLİKOZ ALIN

Yüzme ile ilgili anne adaylarına uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Eğer 30 dakika ve üzerinde yüzüyorsanız mutlaka yeterli sıvı ve glikoz almalısınız.Havuza atlamayın ya da dalmayın.Su soğuksa ısrarcı olmayın.Temizliğinden emin olmadığınız yerlerde yüzmeyin. Gebeyken tek parça mayolar yerine, iki parçalı olanlar tercih edilmelidir. Yüzme bilmiyorsanız, gebelik bunun için uygun bir zaman değildir. Ama yine de havuzda yapılabilecek pek çok egzersiz bulabilirsiniz. En basiti, suda küçük adımlar atarak yürümek gibi. Ama gebelik öncesi nadir de olsa yüzüyorsanız, süreyi gebelikte yavaş yavaş artırabilirsiniz. Düzenli bir yüzücüyseniz aynı tempoyu sürdürebilirsiniz. Kendinizi çok yormayın, zorlamayın. Doğru önlemleri alarak hem eğlenin hem egzersiz yapın” şeklinde konuştu

Vajinal kanama, karında ağrı, sıvı gelmesi, rahimde kasılmalar, nefes darlığı, yorgunluk, göz kararması ve düzensiz kalp atışları hissederseniz, yüzmeyi bırakın ve hemen sudan çıkın.

YÜZMENİN FAYDALARI

Gebelikte kilo alımını dengelemeniz için mükemmel bir egzersizdir. Kardiyovasküler sisteme fazla yük binmez. Kasları güçlendirir, kan dolaşımını düzenler. Omurga ve etrafındaki kasların gevşemesini sağlar. Uyku kalitesini düzeltir. Eklem ve ligamanlara az yük binmesini sağlar.

busabahmalatya.com