Normalde 40 hafta süren hamilelik sürecinin çeşitli nedenlerden dolayı erken doğumla sonuçlandığı durumlar yaşanabiliyor. Bebeğin sağlığını riske atabilen erken doğumu önlemenin yolu ise hamileliğin ilk günlerinden itibaren düzenli sağlık kontrollerini aksatmamaktan geçiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Hakan Peker, hamilelikte takip programı ve önemi hakkında bilgi verdi.

“Anne karnındaki bebeğin hamileliğin 36. haftası dolmadan dünyaya gelmesi erken doğum olarak tanımlanmaktadır. Erken dönem bebek kayıplarında birinci sırada yer alan erken doğum, gebeliklerin yüzde 8’inde yaşanmaktadır” şeklinde konuşan Dr. Peker, akciğerleri tam olarak gelişmeyen erken doğan bebeklerde görme ya da işitme problemi görülme ihtimalinin de daha yüksek olduğunu söyledi.

DÜZENLİ TAKİBE DİKKAT EDİN!

Gebeliğin ilk günlerinden itibaren düzenli takip ve doktor kontrolünün erken doğum riskini azalttığını ve özellikle de erken doğum bakımından risk grubunda bulunan anne adaylarının erken doğumu tahmin, tedavi ve korunma programı altında takibinin gerekli olduğunu söyleyen Peker, “Erken doğum teşhisini koyabilmek için ilk adım doktor muayenesidir. Alınacak sıvı örnekleri, rahim ağzı uzunluğunun ölçülmesi ve rahim ağzının belli bir seviyenin üzerinde açılması gibi bulgularla yapılacak bazı testler erken doğum tanısı için sıklıkla yeterli olabilmektedir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ