“Hamilelik döneminden önce diş hekimine gidilip dişlerin tüm kontrollerinin yapılması rahat bir hamilelik süreci geçirilmesini sağlar” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarını uyardı:

“Hamileliğin birinci ve üçüncü evrelerinde hastaya müdahale edilmemesi önemlidir. Çünkü dişteki rahatsızlıklara bağlı olarak belki bazı ilaçlar kullanılması gerekebilir. O yüzden hamilelik öncesinde diş hekimine gidip rahatsızlıkların tespit edilmesi ve bunların tedavi edilmesi hem hamileliğin rahat geçirilmesinde hem de hamilelik sonrası dönemde sağlıklı bir ağıza sahip olunmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı gebeler hastalıklara daha yatkın hale gelebilir. Küçük bir hastalık, hamilelik döneminde çok büyük bir hale gelip hastamızın ağrı-sızı içinde kliniğe gelmesine sebep olabilir. Bu nedenle hamilelik öncesinde mutlaka diş hekimi kontrolü yaptırılmalıdır.”

HASSASLAŞAN DİŞLER İÇİN NE YAPILMALI?

Anne adaylarına uyarılarda bulunan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı dişler daha hassas hale gelebilir. Bununla ilgili olarak anneyi rahatsız edecek bir durum varsa veya diş eti kanaması oluyorsa mutlaka bir diş hekimine gitmek gerekir. Bunun dışında hamilelik döneminde diş hastalıklarıyla karşılaşmamak için mutlaka hamilelik öncesi diş hekimi ziyareti şarttır. Eğer tam sağlıklı bir ağızla hamilelik dönemi başlarsa hamilelik döneminde herhangi bir ekstra sorun çıkmayacak, çıkan sorunlar da minik müdahalelerle tedavi edilebilecektir” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ