HAMİLELİK ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT!

“Demir eksikliği ülkemizde özellikle kadınlarda çok yaygın bir sorun” diyen Dyt. Fatma Turanlı, “Bu nedenle hamilelik öncesinde olabildiğince demir depolarınızı doldurun. Hücrelere oksijen taşınmasında kritik öneme sahip olan demir, hamilelik sürecinde bebeğinizin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması için vazgeçilmez rol oynuyor” şeklinde konuştu.

Hamilelik döneminde kilo vermenin doğru olmadığına değinen Turanlı,“Bu nedenle hamile kalmadan önce ideal kilonuza inmeye çalışın. Fazla kilo ve obezite doğurganlığın azalmasına da neden olan; hamilelikte diyabet, hipertansiyon, bebeğin iri doğması, doğum defektleri, sezaryenle doğum ve çocukluk çağı şişmanlığına da yol açabilen önemli bir sağlık sorunu” dedi.

SÜT VE YOĞURT GÜNLÜK KALSİYUM İHTİYACINI KARŞILIYOR

Dyt. Turanlı, “Kalsiyumdan yeterli beslenen anne adayının hap olarak kalsiyum almasına gerek yok. Kalsiyumdan zengin olan süt ve yoğurttan 500-750 ml. tüketmek günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 75’ini sağlıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adayları için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Sağlıklı ve yeterli beslenme ve bol su tüketimi yumurta kalitesinin ve sayısının artmasına, dolayısıyla doğurganlığın iyileşmesine yardımcı olur. Günlük tüketilen besinler ne kadar çeşitli ise vitamin, mineral ve diğer besin öğeleri açısından da o kadar zengin olduğu unutulmamalıdır. Hamile kalmaya karar verdiğiniz zaman hekiminizin de önerisiyle folik asit kullanımına başlayın ve hamileliğin 12. haftasına kadar düzenli kullanın. Folik asitten zengin gıdalar olan ıspanak, semizotu, brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, portakal gibi turunçgil meyveler, kurubaklagiller, yumurta sarısı beslenmede mutlaka yer almalı.Alkol tüketimi kalsiyum, folik asit, tiamin, protein gibi besin öğelerinin emilimini olumsuz yönde etkileyerek beslenme yetersizliğine, kilo alımına ve fazla yağlanmaya sebep olur. Çocuk sahibi olmaya karar verildikten sonra mutlaka bırakılmalıdır” açıklamalarında bulundu. busabahmalatya.com