Doğanın canlanıp çiçeklerin açtığı, polenlerin havada uçuştuğu bahar aylarında alerjik hastalığı ve astımı olan kişilerin mutlaka tedavilerini düzenli devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, polenden klimaya, parfüm ve deterjan kokusundan beslenmeye, inşaat yıkımları nedeniyle havaya karışan toz bulutları ve zararlı partiküllerden yemek pişirirken yayılan koku ve buhara dek astımı tetikleyen çok önemli faktörler olduğunu söyledi. Özellikle ilkbahar aylarında astım atağında artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, astımı tetikleyen en önemli nedenleri anlattı, uyarılar ve önerilerde bulundu.

POLENLER

Bahar aylarında astımı tetikleyen en önemli nedenlerden birinin polenler olduğunu söyleyen Okur, “Rüzgarla kilometrelerce uzağa yayılan polenler, ağaç, çiçek tozları, çimenler alerjik riniti ve astımı tetikliyor; öksürük, nefes darlığı, hapşırık, gözlerde yanma, burunda akma gibi pek çok şikayete neden oluyor. Bu nedenle mümkünse polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmayın, pencereleri kapalı tutun, dışarı çıkmanız gerekiyorsa maske takın. Akşam eve gelince üzerinizdeki kıyafetleri yatacağınız odada bırakmayın, duş alarak polenleri vücudunuzdan uzaklaştırın” dedi.

KLİMALAR

Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, bahar aylarında klimaların astım hastaları için önemli bir risk unsuru olduğunu belirterek, “Özellikle filtresiz, bakımı yapılmamış klimalar ciddi tehlikelere yol açıyor. Lejyoner denilen solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalığına, zatürreye neden olabildiği gibi astım ataklarını tetikliyor. Klimaların yıllık bakımlarını mutlaka yaptırın, doğrudan üzerinize üflememesine dikkat edin” diye konuştu.

VİRAL ENFEKSİYONLAR

Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Bahar aylarında havaların bir ısınıp bir soğuması ile artış gösteren viral enfeksiyon ajanları astım hastalarında çok önemli bir tetik nedeni. Astım ataklarına kadar gidebilen çok gürültülü klinik durumlara neden olabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde gribal bulgularla başlayan zatürreye bile gidebilen bu şikayetleri astım hastaları hafife almamalı, burun akıntısı, kas ağrısı, yaygın halsizlik gibi şikayetleri olursa mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı” ifadelerine yer verdi.

HAVA KİRLİLİĞİ

“Kışın bitmesi hava kirliliğinin son bulduğu anlamına gelmiyor. Özellikle büyükşehirlerde, sanayi bölgelerinde yaşayanlar, kimyasal tozlara, dumanlara maruz kalanlar çok dikkatli olmalı” diyen Okur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kentsel dönüşüm sürecinde binaların yıkılma işlemlerinin mutlaka suyla birlikte yapılması çok önemli. Zira yıkım esnasında havaya karışan toz ve partiküller astım hastaları için çok ciddi atak nedeni olabiliyor. Maskesiz dışarı çıkmamak, camları kapatmak çok önemli.”

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ, PARFÜM, SPREYLER

Solunum yolu hassas olan kişilerde görülebilecek reaksiyonları sıralayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Ev temizlik ürünlerinden çamaşır deterjanlarına, kozmetik ürünlerden oje ve parfüm kokularına dek birçok koku, altyapısı hassas olan astım hastalarında ciddi bir tetik nedeni. Bunlar solunum yolu hassas olan kişilerde astımı tetikliyor. Astım iltihabi olmayan bir enflamasyon ve pek çok nedenle reaksiyon ortaya çıkabiliyor. Evde oturulan odada çamaşır kurutmamak ve çamaşırları polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı asmamak da önemli” dedi.

YEMEK KOKUSU VE YEMEK BUHARI

Yemek pişirirken eve yayılan koku ya da buharın astım hastalığını kontrolsüzleştirip şikayetlere yol açabildiğini dile getiren Okur, “Bu nedenle yemek pişirilen ortamın havalandırılması çok önemli. Solunum yolu hassas olan kişiler buhara ve baskın kokuya maruz kaldıkları zaman havayollarında reaktif değişiklikler olmaya başlıyor, bronşlar şişip ödemleniyor, balgam üretimi başlıyor, solunum yolları daralarak kişide nefes darlığı, göğüste baskı hissi ve öksürük ortaya çıkıyor. Mutfakta yemek pişirirken mutlaka ortamı havalandırın ya da aspiratörü çalıştırın” diye konuştu.

SİGARA

İnsan sağlığı için en önemli tehdit unsuru olan sigaranın, astım hastaları için de çok önemli bir tetik unsuru olduğunu aktaran Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Astım hastalarının değil sigara kullanmak, dumanına bile maruz kalmaması kritik önem taşıyor. Aksi halde pek çok astım hastasında ağır astım krizine neden olabiliyor” şeklinde konuştu.

ODADA TOZ BARINDIRAN EŞYA VE HALI

Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, “Gerek evde gerekse işyerlerinde mevcut olan halılar özellikle alerjik bünyeli kişiler ve astım hastaları için tehdit oluşturuyor. Halılar, kadife perdeler, eşyaların üzerinde mite denilen çıplak gözle görülemeyen canlılar, tüylü pelüş oyuncaklar birer önemli risk unsuru. Mümkünse haftada bir yıkanan elyaf yorgan ve yatak malzemeleri kullanılmalı. Odada fazla eşyadan kaçınılmalı” dedi.

FAST FOOD VE KATKI MALZEMELİ YİYECEKLER

“Beslenme astım hastalığında çok önemli” diyen Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Günümüzde fast food ve dışarıda kontrolsüz yağlı beslenmelerin artması nedeniyle reflü şikayetlerinde artış yaşanıyor. Reflü ise öksürüğü tetikliyor. Katkı maddeli, şekerli yiyecekler, gazlı içecekler astım hastalarının şikayetlerinin artmasına neden oluyor. Yapılan bilimsel çalışmalar stresin astım hastalarında şikayetlerin daha da artmasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Nasıl ısı farkıyla bronşlardaki değişiklikleri gözlüyorsak, stres de astım hastalarının bronşlarında şişmelere, kasılmalara neden oluyor. Astım hastalığı kişiden kişiye etkilerini farklı şekillerde gösteriyor. Çünkü her hastanın astımını tetikleyen unsur farklı olabiliyor. Örneğin bir kişi ağlarken astım krizine girebilirken diğeri gülerken, bir başkası efor yaparken, diğeri soğuktan astım krizine girebiliyor. İstiyoruz ki kişiler kendilerini çok iyi tanısınlar ve kendilerinde astımı nelerin tetiklediği konusunda bilinçlensinler, önlem alsınlar. Biz de tedavilerimizi kişiye özel yapıyoruz. Amacımız astım hastasına hiç astım olmamış bir insan konforunda hayat sürdürebilmek. Bunu ilaçlı yapabildiğimiz gibi belli kontrollerle ilaçsız da sağlayabiliyoruz.”

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