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HACAMAT VE FAYDALARI

HACAMAT VE FAYDALARI

03 Nisan 2018 Salı 09:44
HACAMAT VE FAYDALARI

Hacamat eski Mısırlılar, Babiller ve eski Çin uygarlıklarınca 5 bin yıldır uygulanmakta olan bir tedavi şeklidir. Yüzyıllardır hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır. Peygamberimiz (sav) zamanında yapıldığı bilinen ve gerek İslam toplumlarında gerekse de son zamanlarda Batı toplumunda bilinen ve yaptırılan hacamat yabancı maddeyi vücuttan uzaklaştırmak için kan alma olarak tanımlanıyor.

Modern tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat da hacamattan bahseder. Peygamber Efendimizin (sav) hadislerinde de geçen hacamat, uzman kontrolünde, doğru şekilde yapıldığı takdirde birçok hastalığa şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

Son yıllarda hacamat tedavisinin yararları ve etkinliği üzerine birçok araştırmalar yapılmıştır ve yapılmaya da devam ediliyor. Hacamatın bilinen faydalarını uzmanlar ve eski tıp bilimciler (Hipokrat, İbn-i Sina gibi) tarafından belirtilmiştir.

Özellikle kan ve lenf dolaşım bozukluğu, ağrılı ve iltihabi hastalıkların tedavisinde hastaların belirgin bir iyileşme gösterdiğine dair kanıtlanmış araştırmalar bulunuyor. Boyun arkasına, alına, omuz başları arasına, boyun tarafına, ense üzerinden, baldırlar üzerinden, çene altından, dizlerde uygulanan hacamat; ödemleri çözmesi, ağrıları gidermesi, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi, göze canlılık vermesi, vücuda enerji vermesi ile biliniyor.

Hacamat tedavisi bir nevi cerrahi müdahale olduğundan dolayı kime ve nasıl yapılacağı oldukça önem arz ediyor ve doktor tarafından belirlenmelidir. Uygulamayı, doktorun ya da doktor kontrolünde sağlık personellerinin yapması gerekiyor.

Malatya’da da uygulanan hacamat tedavisi vatandaş tarafından yaptırılıyor. Hacamat tedavisi yaptıran Ünal Demirtaş şunları ifade etti:

BAŞIM SÜREKLİ AĞRIYORDU…

“Başım sürekli ağrıyordu. Hacamat yaptırmamı önerdiler. Hacamatla ilgili biraz bilgim vardı ancak detaylı şekilde araştırdım. Ve yaptırmaya karar verdim. Mutlaka doktor kontrolünde olmalı ve yapan kişiye güvenmelisiniz. Öncesi ve sonrasında uyulması gereken başlıca kuralları var. Onlara dikkat edilmesi gerekir. Sürekli kan vermem gerekiyor. Yoksa kanımda pıhtılaşma oluyor. Kanım oldukça kirli bir kan olduğundan doktorum kan vermem gerektiği söylüyor. Bende sürekli kan veriyorum. Ancak kanımın biraz temizlenmesi ve baş ağrılarımın hafiflemesi için hacamat yaptırdım. İnşallah iyi gelir. Şuan için bir sıkıntım bulunmuyor. Yaptırır yaptırmaz vücudumda farklılık hissettim.”

Demirtaş, 6 y sonra tekrardan hacamat yaptıracağını da sözlerine ekledi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah  Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
HacamatHacamat Tedavisi
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