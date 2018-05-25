Gürültü kirliliği deyip geçmeyin!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü çevre kirliliği ile ilgili derlediğimiz bilgiler şöyle:

“Çevreyi kirleten, yaşam koşullarını olumsuz etkileyen ve görülmeyen kirlilik ‘gürültü kirliliği’ olarak tanımlanıyor. Gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açıyor. Hızla gelişen teknoloji ve sanayi ile her geçen gün artan gürültünün huzur bulacak mekan bırakmadığını, gürültü kirliliği sadece bir bölgede değil, ülkemizde hatta bütün dünyada varlığını hissettirdiğini, gürültü kirliliğinin günümüzde çevre etkenlerine bağlı olarak giderek artan sorunların en önemlilerinden biri durumuna geldiğini, gürültünün insan sağlığı üzerinde fizyolojik, psikolojik ve performans etkisi olmak üzere farklı olumsuz etkileri bulunduğunu, canlı müzik ruhsatı olmadan canlı müzik yayını yapılması yasak olduğunu, işyerleri önüne hoparlör gibi ses yükseltici araçlar konulup gürültü kirliliğine sebebiyetten ceza alabileceğinizi biliyor musunuz?

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Fizyolojik etki: İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki göstermektedir. Gürültü ile hastalıklar arasında ilişkiler konusunda sürdürülen çalışmalar ve deneyler, gürültünün; yüksek kan basıncına, işitme kaybına, hızlı kalp atışına, kolesterol artışına, adrenalin yükselmesine, görmede bozulma, solunum hızlanmasına, adale gerilmesine, irkilmelere neden olabildiğini kanıtlamıştır.

Psikolojik etki: Bilimsel araştırmalarda gürültüye maruz kalmış kişilerin hemen hemen tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuştur: Stres, sinir, saldırganlık, uykusuzluk, migren, dikkat dağınıklığı ve iş veriminin düşmesi, öğrenme ve sağlıklı düşünmede zayıflama.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği doğrultusunda; madde 26 gürültüye hassas kullanımlardaki çevresel gürültü esaslarını belirtmiştir.

NELER YAPILMALI?

Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanmalıdır. Motorlu taşıt kullanan bireyler gereksiz korna çalmamalıdır. Yerleşim yerlerinde ve konutlarda radyo, televizyon ve müzik aletlerinin sesleri rahatsızlık verecek seviyede yükseltilmemelidir. İnşaat faaliyet çalışmaları (yapım, yıkım ve onarım) 07.00-19.00 zaman dilimi arasında yapılmalıdır.”

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