“Eskinin iyilerini alıp kullanmak gerekir” diyen Dr. Zeynep Kazgan Arıca, "Biz bütün iyi bilgileri sıfırladık. Bu iyi bir şey değil. Bize İbn-i Sina'nın öğrettiklerini de attık. Bizim onlarla gitmemiz gerekiyordu. Onun üzerine eklememiz gerekenleri eklememiz gerekirken biz sıfırlayıp, yeni baştan bir şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni baştan bir şey oluşturmamıza gerek yok. Pek çok şey zaten bulunmuş. Bulunmuşların üzerine yenilerini ekleyelim. Onlarla daha güzel bir şey ortaya çıkaralım" diye konuştu.

Arıca, hayat şartlarımızı besinlerle doğru hale getirmemiz gerektiğini söyledi ve Türklerin bulduğu bir besin olan yoğurt ile bir barış sağlamamız gerektiğine vurgu yaptı.

Arca, "Karaciğer için günlük en az 2 kase yoğurt tüketmesini istiyoruz. Çünkü yoğurt karaciğerin dostu bir besin. Yoğurt bizim bulduğumuz bir besin. Dünyada da yoğurt diye geçer. Şu anda sindirimi yoğurttan daha iyi düzenleyen bir başka ürün yok. Vücudumuzdaki atık maddelerin atılmasını sağlıyor. Bulduk ancak tüketmiyoruz" şeklinde konuştu.

SALATAYA BİR KAŞIK SİRKE

Yoğurtun yanında sirke kullanımına ve faydalarına değinen Dr. Arıca, "Baktığımızda sirke bunun başını çekiyor. İbn-i Sina derki, 'Salatanıza mutlaka bir kaşık sirke dökünüz.' Niye? Günlük tüketmeniz gereken zaten bir yemek kaşığıdır. O bir yemek kaşığı alıç sirkesi ya da elma sirkesinden elde etmenizi isteriz. Ve bu sirkeyi de mutlaka yarım çay bardağı kadar suya katmanızı tercih ederiz. Çünkü sirke direk içildiği zaman mideye zarar verir. Çünkü asitli bir ürün. Bunu engellemek adına da katılan salata ile beraber olunca koruyucu bir ürün ortaya çıkarmış olacaksınız" açıklamalarını yaptı.

Açıkladıklarını yaparken doğru bilgi ile yapmanın önemine de vurgu yapan Arıca, "Her bilgi doğru değildir. Özellikle de internetteki her bilgi doğru değildir. Hayatımıza tekrar kitapları sokmamız gerekir" diye konuştu.

YAĞIN BİR ZARARINI GÖREMEDİK

"Kendi kendimizin doktoru olmalıyız. Her şeyi birilerinden beklememeliyiz" diye konuşan Arıca, hayvansal yağların tekrardan hayatımıza girmesini önerdi ve "Biz zararını bulamadık. Ancak eski insanlar kadar hareketli olmadığımız içinde tereyağını da istediğiniz kadar tüketin diyemiyoruz. Hareket ne kadarsa tüketilen de o kadardır. Yediğimize dikkat etmeyince sindirim sistemini, bağışıklık sistemini bozuyoruz. Hastalıklarda çoğalıyor ve yakalanma riskimiz artıyor. Ayrıca hastalıkların ilerlemesi de kolaylaşıyor" ifadelerinde bulundu.











SELAHATTİN BAYRAK