Güneşin zararlı ışınlarının hem cilt kanseriyle olan ilişkisi, hem de cilt yaşlanması üzerine olumsuz etkileri çok net biliniyor. Fakat bugün dünya genelinde oldukça yaygın görülen cilt kanserlerinden korunmanın en temel yolunun güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korunmaktan geçtiği biliniyor. Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, bu nedenle sadece tatil yaparken değil, parkta yürürken, koşarken ya da piknik yaparken de önlem almak gerektiğine işaret etti.

HER İKİ SAATTE BİR KULLANILMALI

Güneşten koruyan kremlerin önemine dikkat çeken Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, “Her ne kadar güneş ışınlarının dik gelmediği öğleden sonra saatlerinde zararlı olmadığı düşünülse de, bu doğru değil. Zira öğle saatlerinde güneş yanıklarının yüzde 75-80’inden sorumlu olan UVB ışınları yoğunlaşırken, güneş yanıklarının yüzde 20-25 inden sorumlu olan UVA, günün her saatinde aynı yoğunlukta geliyor. Bu nedenle günlerin uzun olduğu yaz aylarında deri kanserleri açısından önemli bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla güneş, ışınlarının dik olarak gelmediği saatlerde de tehlike yaratabileceğinden her iki saatte bir koruyucu krem kullanmayı alışkanlık haline getirmek önem taşıyor” dedi.

KOYU TENLİLER DE KORUNMALI

‘Koyu tenli olanların korunmaya ihtiyacı yoktur’ algısının yanlış olduğunu vurgulayan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, “Yanlış, çünkü koyu bir tene sahip olan kişilerin cildinde daha fazla melanin pigmentleri bulunuyor. Bu pigmentler güneş ışınlarına karşı bariyer oluşturarak cildi korusa da, bu yeterli olmuyor. Dolayısıyla, koyu tenli kişilerin de cilt kanseri ve yaşlanmasına karşı en az 30 faktörlü bir güneş koruyucu kullanmaya dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

GENİŞ SPEKTRUMLU BİR GÜNEŞ KORUYUCU

Sadece yüz korumanın etkili olmayacağını söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, “Düşünülenin aksine malignmelanom denilen cilt kanserleri, kadınlarda yoğun güneş alınan bacak ve özellikle baldır bölgesinde daha sık görülüyor. Bu nedenle daha hassas olan yüzün dışında, güneş gören tüm bölgelerde geniş spektrumlu bir güneş koruyucunun kullanılmasında fayda var” şeklinde konuştu.

BULUTLARDAN BİLE ETKİSİ OLUYOR

Direkt güneşin altında kalmadan, gölgede veya büyük bir şemsiye altında oturmanın güneş ışınlarını engellemek için yeterli olmadığını kaydeden Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, “Güneş ışınlarının yüzde 80’inin bulutlardan da geçebileceği ve bu nedenle kapalı havalarda bile zararlı olabileceğinin unutulmaması gerekiyor. Çünkü havuz-deniz suyu veya kum da UV ışınlarını yansıttığı için güneşin olumsuz etkileri devam ediyor. Bu nedenle yaz aylarında öğle saatlerinde gölgede bile olsa dışarıda bulunmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SİVİLCELER GİTMİYOR, FAZLALAŞIYOR

Güneşlenmeyle sivilcelerin iyileşmeyeceğini özellikle belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, “Başlangıçta deri renginin koyulaşmasıyla sivilcenin oluşturduğu kızarıklık maskelendiğinden, güneşin sivilceleri iyileştirdiği zannediliyor. Ancak bir çeşit illüzyondan ibaret olan bu durumun tam aksi gerçekleşiyor. Güneş ışınları deriden su ve nem kaybına neden olduğu için derinin bariyeri bozuluyor ve kuruluk oluşuyor. İlerleyen zamanda cilt bu kuruluğu tolere edebilmek ve deri bariyerini onarabilmek için daha fazla yağ salgılamak zorunda kaldığından yağ bezleri büyüyor. Bu da sivilcelerde artışa, leke ve iz kalmasına neden oluyor” dedi.

YIL BOYUNCA KULLANMAK ETKİLİ ANCAK…

Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Seher Arı, “Yıl boyunca 30 faktör veya üzeri güneş koruyucu ürün kullanmak UV hasarına karşı alınabilecek en etkili önlemlerden birini oluşturuyor. Fakat bu yaklaşımdan bir hafta bile uzak kalmak, tüm yıl gösterilen özenin boşa gitmesine neden olabiliyor. Çünkü cilt hücreleri günlük olarak maruz kalınan güneş ışınlarından kendini korumak için gerektiği miktarda melanin üretiyor. Ancak, yaz aylarında aralıklı bile olsa yoğun şekilde güneşe maruz kalındığında, cilt hücreleri alıştıkları oranların dışındaki yoğun UV ışınlarına karşı kendilerini koruyamıyor. Sonuçta ortaya çıkan DNA hasarı, kırışıklıklarla birlikte malignmelanom ve bazal hücreli kanser riskinin de artmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.

UZUN KOLLU TİŞÖRT VE GÖMLEK GİYİN

Yüksek koruma faktörlü koruyucularla uzun süre güneşlenilemeyeceğini dile getiren Arı, “Güneş koruyucular ultraviyole ışınlarının çoğunluğunu yansıtıp dağıtarakcilt tarafından emilmesini engellese de ne yazık ki tamamına engel olamıyor. Araştırmalar; güneş koruyucuların yarattığı güvenle uzun süre güneşte kalmanın, cilt kanserlerinde artışa neden olduğunun tespit edildiğini belirtiyor. Bu nedenle güneş koruyucuların kanserden korunmada tek ve yeterli seçenek olarak görülmemesi gerekiyor. Uzun kollu tişört ve pantolon giymek, en iyi güneşten korunma yöntemidir. Beraberinde kulak ve enseyi de örtecek şekilde şapka takmak, güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Diğer önemli bir alışkanlık da, gölgenizi takip etmektir. Eğer gölgeniz kendinizden kısa ise güneş ışınları dik geliyor ve zararlı demektir. Bu durumda gölgelik bir yer veya kapalı alanlara geçilmelidir” ifadelerine yer verdi.

