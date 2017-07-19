Kökdemir; “Hamilelik döneminde yaşanacak ağız ve diş sağlığı problemleri anne adayını olduğu kadar, bebeğin sağlığını da yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla diş hekimi kontrolleri hamilelik döneminde daha da önemli hale geliyor” dedi.

OLASILIKLARI ARTIRIYOR

Hamilelik döneminde günlük ağız ve diş bakımına her zamankinden daha özenli ve dikkatli şekilde devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Hamilelik sırasında yaşanan hormonal değişimler diş eti hastalıkları başta olmak üzere, diş çürüklerine ve diğer pek çok ağız sağlığı problemlerine zemin hazırlıyor. Kadınların en çok diş kaybı yaşadığı hamilelik döneminde meydana gelen diş ve diş eti problemleri, bebeğin düşük ağırlıkta doğma olasılığını da artırıyor” şeklinde konuştu.

TÜKÜRÜKTEKİ ASİT MİKTARI ARTIYOR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, hamilelikte yaşanan hormonal değişimlerle birlikte anne adayının tükürüğündeki asit miktarında artış meydana geldiğini vurgulayarak, “Yine gebelik döneminde yaşanan kusmalarda da diş ve diş etleri yoğun aside maruz kalıyor. Hormonal değişimler, gebelik öncesinde var olan diş eti problemlerini daha da alevleniyor. Ağız gargaraları ya da ılık tuzlu su ile gargara yapılarak diş etleri rahatlatılmalı, kusma oluyorsa, ağız hemen bol suyla çalkalanmalıdır. Kusmadan hemen sonra değil, yarım saat sonra dişler fırçalanmalıdır” diye konuştu.

DİŞLER KANIYOR DİYE FIRÇALAMAYI BIRAKMAYIN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişler fırçalanırken zaman zaman kanamalar meydana gelebilir. Dişlerinin kanadığı gören bazı anne adayları paniğe kapılarak diş fırçalamaya ara veriyor. Fırçalanmayan dişlerin üzerinde biriken bakteriler; diş etlerinde şişmeye ve kızarmaya sebep olabilir. Günde iki kez diş fırçası ve diş ipi kullanıp etkili diş bakımı yapılarak, plak birikimi engellenmelidir. Anne adayının özel bir durumu veya bir hastalığı yoksa hamilelik döneminde diş tedavisi, diş çekimi gibi işlemlerin yapılmasında sakınca yoktur” diyerek konuşmasını noktaladı.

HABER MERKEZİ