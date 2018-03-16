GÜNDE 5 GRAM TUZ KULLANILMALI

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, tuz konusunda vatandaşları uyardı. Malatya Park AVM önüne stant açarak vatandaşları bilgilendiren ekipler, broşürler de dağıttılar. Yeterli ve dengeli beslenmeyle ilgili konuşan görevliler, bilinçli tuz tüketimi hakkında vatandaşları bilgilendirdiklerini söylediler.

ÇALIŞMA BİR GÜNLÜK OLACAK

Görevliler, “Bugün burada tuz tüketiminin fazla olduğu için vatandaşlarımızı bilinçli tuz tüketimi yapmaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gramdan fazla tüketilmesini öneriyor. Bu da yaklaşık bir çay kaşığı demektir. Bunun fazlası çeşitli komplikasyonlar meydana getiriyor. Bu fazla tuz tüketiminin neler olabileceği ile ilgili halkımızın bilinçlendiriyoruz. 1 günlük bir çalışma yapıyoruz burada. Halkımızın çok fazla ilgisi yok ama gerçekten bu konu üzerinde önemle durulması gereken bir konudur” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi