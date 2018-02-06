GÜNDE 450 KİŞİYE...

Hastalığın tedavisinde erken teşhisin önemine vurgu yapılırken, bu kapsamda, Türkiye'nin birçok yerinde kanser tarama merkezleri açıldığı belirlendi. Kanser dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alırken, ülkemizde en çok görülen kanser türleri kadınlarda meme, tiroid ve rahim ağzı kanseri olurken, erkeklerde ise öne akciğer, prostat ve kolon kanserinin çıktığı tespit edildi.

KADINLARDA MEME KANSERİ ERKEKLERDE AKCİĞER KANSERİ

Kadınlarda en çok görülen meme kanserinin kadın kanserleri arasında 151 ülkede en sık görülen kanser türü olduğu belirlenirken, Türkiye’de genç yaşta görülen meme kanseri hastası sayısının ABD’nin iki katı olduğu saptandı. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kanser tanısı konulan her 4 kadından 1’inin meme kanseri olduğu anlaşıldı. ABD’de 50 yaşın altında meme kanseri görülme oranı yüzde 19 iken, ülkemizde bu oranın yüzde 40’ın üzerinde olduğu tespit edildi. Erkelerde en çok görülen kanser cinsi olan akciğer kanserinin özellikle sigara kullanımına bağlı olarak artış gösterdiği saptandı. Hava kirliliğinin de bu kanser türünün yayılmasında etkili olduğu anlaşıldı. busabahmalatya.com