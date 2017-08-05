Televizyonda imaj değiştirme programlarının vazgeçilmez parçalarından biri de dişlerde yapılan değişikliklerdir. Sanatçıların ise estetik olarak en çok değiştirdikleri yer burunları ve dişleri. Dolayısıyla herkesin hayali daha etkileyici, daha güzel dişlere ve gülümsemeye sahip olmaktır. Hiç kimse konuşurken ağzını elleriyle kapatmayı tercih etmez. Güvenle, içten, ışıltılı bir gülümsemeye sahip olmak herkesin hakkı.

Bütün bunlardan yola çıkarak günümüzde gülüş tasarımı adı altındaki diş tedavisi uygulamaları popüler hale geldi. Gülüş tasarımının esas amacı sizin estetik açıdan ihtiyaçlarınızı belirlemek ve bu ihtiyaçları sizin yüz yapınız, dudak yapınız, beklentileriniz, kişilik özellikleriniz, yaşam tarzınız gibi tamamen size ait olan özelliklere uyarlamak...

Gülüş Tasarımı hakkında açıklamada bulunan Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Burak Büyüktürk, tasarımın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını detayları ile anlattı:

GÜLÜŞ TASARIMI- VİZAJİZM

“Gülümseme aslında bir bütündür ve tamamen sizi yansıtır. Eskiden sadece cinsiyet ve yüz tipi diş formlarını belirliyordu. Erkekte daha köşeli, daha sivri hatlı dişler kullanılırken kadınlarda ise daha yuvarlak hatlar tercih ediliyordu. Aynı şekilde kare yüz tipi olana kare dişler, üçgen yüz tipine üçgen dişler yapılıyordu. Günümüzde ise artık tüm bu klişelerden uzaklaşıldı bunlara sizin karakterinizde eklendi. Örneğin kadın hasta düşünelim. Bu kadın tuttuğunu koparan bir işkadını olsun. Biraz baskın bir yapısı olsun. Bu kişiyi sadece kadın olarak değerlendirdiğimizde yuvarlak hatlı dişler yapmak gerekir ama onun baskın yapısını da dişe yansıtırsak biraz daha köşeli, daha belirgin hatlı dişler yapılmalıdır. Karakterinizin güçlü, sakin, naif, dinamik vb. olması, ilgilendiğiniz sporlar, aldınız eğitim, kültürünüz, iş hayatınız vb. birçok faktör diş şeklinize etki eder.

Yani bu işler biraz daha karmaşık hale geldi. Belli kalıpları alıp dişlere uygulayamıyoruz. Sonuçta tamamen sizi yansıtan dişlere sahip olmanız esas amacımız.

GÜLÜŞ TASARIMI NASIL YAPILIR?

Hekim ilk olarak hastası ile görüşme yapar. Onun beklentilerini, isteklerini öğrenir. Hastanın kişisel özelliklerini belirlemek için anket uygulayabilir. Hastanın estetikle ilgili ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçlar bazen sadece dişlerle düzeltilemeyebilir. Yüz bir bütündür ve dudak, burun, yanaklar ve hatta kulak bile bu düzeltmelere dahil edilebilir. Diş dışındaki kısımlar için bir plastik cerrahtan yardım alınmalıdır.

Tasarım iki aşamada yapılır. Öncelikle fotoğraflarınız çekilir ve bunun üzerinden dijital tasarlama yapılır. Burada tasarım için üretilmiş software programlarından faydalanılır. Gerekli bilgiler programa girilir ve fotoğraf üzerinde çeşitli diş tasarımları oluşturulur. Dişlerin final şekli fotoğraf üzerinden değerlendirilir.

İkinci aşamada ise kişiden alınan diş modeli üzerinde karar verilen diş şekli geçici bir malzemeden hazırlanır (wax-up yöntemi) ve bu geçici dişler işlem başlamadan önce doğal dişler üzerine yerleştirilir (mock-up yöntemi). Bu sayede kişi dişlerin bitmiş halini kendi dişleri üzerinde görüp değerlendirme fırsatı bulur. Bu geçici dişler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılır ve istenilen diş şekline karar verildikten sonra işlem başlatılır. Diş beyazlatma, seramik laminate veneerler (yaprak porselenler), tam seramik kaplamalar, estetik dolgular, seramik inley /onleyler ve dişeti düzeltmeleri gibi yöntemler kullanılarak ideal gülüş oluşturulur. Bütün bu işlemlerde esas amaç tamamen kişiye özgü, onun isteklerini ve beklentilerini de karşılayan yepyeni bir gülüş formu oluşturmaktır.”

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