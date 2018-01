Gülümsemenize zarar verecek 7 şey

Nalçacı, dişlere zarar verecek 7 şeyin, limonlu su, meyve suyu, az su içme, kurutulmuş meyve, piercing, diş sıkma-gıcırdatma, yanlış diş fırçalama olduğunu belirtti.



Nalçacı, 7 maddenin zararlarını şöyle sıraladı:

"Limonlu su

Yüksek oranda C vitamini içermesi, immünsistemi desteklemesi, sindirimi kolaylaştırması gibi sayısız faydası var. Ancak diş sağlığımıza etkisi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Maalesef bu karışım dişlerimize ciddi anlamda zarar veriyor! Yakın zamanda tel tedavisine devam ettiğim ve ağız hijyeni gayet iyi olan bir hastam özellikle sıcak ve soğuk içeceklerin dişlerinde aşırı ağrı oluşturduğundan şikayet etti. Bu durum beni oldukça şaşırttı çünkü tedavi öncesi dahil olmak üzere diş çürüğü veya ağrı şikayeti olmayan bir hastamdı. Problemi anlayabilmek için yakın zamanda günlük diyetinde bir değişiklik yapıp yapmadığımı sorduğumda, bir süre önce sağlığı için her sabah ılık limonlu su içmeye başladığını söyledi. Her ne kadar limon genel sağlığımız için faydalı olsa da, aşırı asidik yapısı diş minesini zayıflatarak çözülmelere yol açabiliyor. Bu durumdan korunmanın en güzel yolu ılık limonlu suyu pipet vasıtasıyla tüketerek dişlere temasını azaltmak, sonrasında şekersiz sakız çiğneyerek tükürük salınımını arttırmak. Artan tükürük miktarı limonun oluşturduğu asidik yapıyı dengeleyerek dişlerde meydana gelen aşınmayı engelleyecektir. Limonlu su gibi asidik gıdaları tükettikten hemen sonra diş fırçalamak, mine yapısı zaten zayıf iken aşınma miktarını arttırarak dişlerimize zarar verecektir. Doğrusu, bu tip içeceklerden önce diş fırçalayarak oluşacak flor tabakası ile asidik içeceklerin aşındırıcı etkisine karşın dişlerimizi korumak olacaktır.

Meyve suyu

Örnek olarak bir su bardağı kola yaklaşık 28 gram şeker (7 küp şeker) içerir ki bu değerler yaklaşık olarak elma suyuna benzerdir. Ek olarak meyve suları da gazlı içecekler gibi yüksek oranda asit içerdiklerinden dolayı mine yapısını zayıflatarak dişlerimizin çürüme ihtimalini arttırıyor. Bu durumdan korunmanın en iyi yolu evde yapılan meyve sularını tercih etmektir. Evde yapılan meyve sularının marketten alınana göre az miktarda da olsa yine de asidik yapıda olabileceğini ve şeker içerdiğini unutmayarak limonlu suda aldığımız önlemleri tekrarlayabiliriz. Özellikle tel tedavisi gören hastalarda bu tip içecekler dişlere takılan braketlerin daha kolay düşmesine, tel tedavisi sonrası dişlerde kalıcı lekeler oluşmasına neden olacaktır.

Az su içmek

Günlük su ihtiyacımız karşılanmadığı durumlarda tükürük miktarı da azalacak dolayısıyla da tükürük yoğunlaşacaktır. Bu durumda dişlerimizin doğal temizleyicisi olan tükürük yıkayıcı etkisini gösteremeyecektir. Diş üzerinde plak birikimi daha kolay olacak bu durum hem dişlerimizin çürümesine hem de daha sarı görünmesine neden olacaktır.

Kurutulmuş meyveler

Türk mutfağında vazgeçilmez bir yeri olan ve özellikle soğuk kış aylarında tüketmeyi sevdiğimiz kuru meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Özellikle diyet yapanlar için vazgeçilmez bir ara öğün alternatifidir. Ancak tamamen sağlıklı olarak algıladığımız kurutulmuş meyveler de hatırı sayılı derecede karbonhidrat ve şeker içerir. Ayrıca kuru meyvelerin yapışkan yapısı ağız içerisinde dişlere tutunarak daha uzun süre kalmasına dolayısıyla çürüklere neden olur. Kurutulmuş meyveleri tüketirken dişlere zararlı etkisini de düşünerek mutlaka daha dikkatli olmalı ve dişlerimize yapışan kuru meyve artıklarını diş fırçamızla daha dikkatli temizlemeliyiz.



Piercing

Dil altına yerleştirilen piercing ile dil arasına yiyecek artıkları sıkışarak ağız kokusuna ve enfeksiyona neden olabilir. Yanağımıza dudağımıza veya dilimize düzgün yerleştirilmeyen piercingler dişlerimize çarparak veya çiğneme sırasında dişlerin arasına sıkışarak dişlerimizde kırılmaya veya çatlamaya neden olabilirler. Yine dudaklara uygulanan piercing diş fırçasının ön dişlerdeki hareketinin rahat olmasını engeller, diş yüzeylerinde gereksiz gıda birikintisine neden olur. Bu tip birikintiler ön dişlerimizde çürümeye neden olacaktır. Özellikle diş teli kullanan hastalarda piercing kullanımına daha dikkat etmek gerekir.

Diş sıkma-gıcırdatma

Bruksizm olarak da bilinen geceleri uyku esnasında diş sıkmak birçoğumuzun farkında olmadan yaptığı ancak toplumda oldukça sık görülen bir alışkanlık. Baş ve boyun ağrılarının yanı sıra dişlerimiz üzerinde de oldukça zararlı etkileri var. Diş sıkma esnasında dişlerimize gelen aşırı kuvvetler mine tabakasının aşınmasına, diş boylarının kısalmasına ve gülme hattımızın bozulmasına sebep oluyor. Ayrıca ağır kuvvetlerin etkisi vertikal diş kırıklarına dolayısıyla dişlerimizin çürümeden kaybedilmesiyle son bulabiliyor. Diş sıkma probleminiz varsa diş hekiminiz uygulayacağı profesyonel destek ile sizlere yardımcı olacaktır.

Yanlış diş fırçalama

Dişlerimizi korumak için gereken en önemli ve vazgeçilmez alışkanlık olan diş fırçalama maalesef hatalı yapıldığında diş kayıplarına neden olabiliyor! Aşırı sert diş fırçası seçilmesi ve fırçalama sırasında çok fazla bastırılması dişlerimizde kalıcı hasara, özellikle dişetine yakın bölgelerde dişlerde aşınmalara neden olabiliyor. Yukarıdan aşağıya doğru veya yatay diş fırçalamak da diş eti çekilmelerine neden olabiliyor. Aşınan mine yapısı dişlerde sıcak ve soğuk hassasiyeti oluşturabiliyor. Doğru uygulama dişlerimizi orta sert veya yumuşak fırçalar ile 4-5 dakika civarında hafif bastırarak fırçalamak. Sert fırçalar daha kısa sürede iyi bir temizlik yapsa da dişlerimize zarar da verebiliyor. Fırçalamanın dairesel hareketlerle ve esas kuvvet diş etinden dişe doğru olacak şekilde yapılması en doğru fırçalama yöntemidir. Eğer dişlerinizi çok bastırarak fırçalıyorsanız ve bu alışkanlığınızdan vazgeçemiyorsanız şarjlı ve basınç sensörlü diş fırçalarını kullanmak sizin için en doğrusu olacaktır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı cep telefonuna bağlanarak kullanabildiğimiz akıllı diş fırçaları bize fırçalama alışkanlığımız hakkında bilgi verebiliyor ve doğru şekilde fırçalamamıza yardımcı oluyor. Özellikle teknolojik ürünleri yakından takip eden genç hastalarım akıllı fırçalara bayılıyor; ne de olsa diş fırçalarken bile cep telefonları yanlarında.”